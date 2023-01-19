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Haberler Gündem Eğitim Tarih Medine Sözleşmesi Nedir ve Kimler Arasında Yapılmıştır? Medine Sözleşmesi Maddeleri
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Medine Sözleşmesi nedir ve kimler arasında yapılmıştır? Medine Sözleşmesi maddeleri

Medine Sözleşmesi; toplum içi kuralları belirlemek amacıyla yapılmış olan, sosyal ve siyasal özellikler barındırması sebebiyle de bir toplumsal sözleşme olarak değerlendirilen bir sözleşmedir. Toplumların hak ve özgürlüklerine saygılı bir şekilde yaklaşılması gerektiğini söyleyen ve kabileler arasındaki çatışmaları sona erdirmek için imzalanmış olan Medine Sözleşmesi nedir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Medine Sözleşmesi Nedir ve Kimler Arasında Yapılmıştır? Medine Sözleşmesi Maddeleri
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İslam Devleti’nin yapmış olduğu ilk anlaşma ve hazırlamış olduğu ilk anayasa olarak ifade edilen ve toplumsal bir huzur tesis etmeyi amaçlayan Medine Sözleşmesi maddeleri nelerdir? Medine Sözleşmesi kaç yılında yapılmıştır? Medine Sözleşmesi’nin amacı da dâhil olmak üzere, bu sözleşmeye dair tüm bilgileri edinebileceğiniz içeriğimizi sizler için hazırladık…

Medine Sözleşmesi Nedir?

Hz. Muhammed’in, Mekke’den Medine’ye göç etmesinin (Hicret) ardından, Medine’de yaşamakta olan yerli halk ve Müslümanlar arasında, huzur ve barış ortamını sağlamak amacıyla düzenlenmiş bir sözleşmedir. Medine Vesikası ya da Medine Anayasayı olarak da adlandırılan bu sözleşme ile toplum içindeki kavgaların durdurulmasının yanı sıra, yabancı toplumlarla olan ilişkilerin düzenlenmesine ve toplumların sahip oldukları haklar ve özgürlüklere de saygı ile yaklaşılmasına önem verilmiştir.

Medine Sözleşmesi Kimler Arasında Yapılmıştır?

Medine Sözleşmesi ya da Medine Vesikası; Medine’de yaşamakta olan Müslümanlar, Yahudiler ve Müslüman olmayan yerel Arap unsurları arasında imzalanmıştır. Toplumsal huzuru sağlamayı ve hali hazırda süren Evs ve Hazrec kabileleri arasındaki çatışmaları sonlandırmayı amaçlayan bu belge, bu özellikleri sebebiyle önemli bir toplumsal uzlaşı metni olarak tarihteki yerini almıştır.

Peki, Medine Sözleşmesi kaç yılında yapılmıştır? Medine Sözleşmesi’nin imzalandığı tarih tam olarak bilinmemekle birlikte; bu sözleşmenin, Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye gelmesinin hemen ardından, 622 – 623 senelerinde imzalandığı düşünülmektedir.

Medine Sözleşmesi’nin Amacı

Medine’de yaşamakta olan Müslümanlar, Yahudiler ve Pagan Araplar arasında imzalanmış olan bu sözleşmenin imzalanmasındaki en büyük amaç toplum içindeki huzur ve sükûnu sağlamaktır. Özellikle Evs ve Hazrec kabileleri arasında sürmekte olan savaşı sona erdirmek ve toplum içinde yer alan tüm unsurların, bir arada yaşamasını sağlamak amacıyla imzalanmış olan bu sözleşme, bu özellikleri sebebiyle bir anayasa olarak da değerlendirilmektedir.

Medine Sözleşmesi Maddeleri

  • Yahudiler inanç özgürlüğüne sahip olacaklardır.
  • Medine içinde savaş yasaklanacaktır.
  • Medine’nin hem içinde hem de dışında güvenlik sağlanacaktır.
  • Şehre dışarıdan bir saldırı gerçekleştiğinde, kent hep birlikte savunulacak ve masraflar paylaştırılacaktır.
  • Toplum içinde bozgunculuk ve tecavüzcülük yapılmayacaktır. Böyle bir durum yaşandığında toplumun tüm unsurları birlikte cephe alacaktır.
  • Müslümanlar ile Yahudiler kavga etmeyecek ve barış içinde yaşamlarını sürdüreceklerdir.
  • Müslümanlar ile Yahudiler, birbirlerine karşı herhangi bir ittifak içine girmeyeceklerdir.
  • Hangi dine mensup olursa olsun tüm insanlar, yaşadıkları bölgeden sorumlu olacaklardır.
  • Yahudilerden hiç kimse, Hz. Muhammed’den izin almadan sefere çıkamayacaktır.
  • Eğer bir anlaşmazlık yaşanırsa Hz. Muhammed’e ve Allah’a başvurulacak; mesele hakkında Hz. Muhammed’in vermiş olduğu karara uyulacaktır.

Medine Sözleşmesi Sonuçları

Yukarıda sıralanan ve sözleşmenin taraflarınca kabul edilen bu maddelerle; Medine’de yaşamakta olan insanların can, mal, namus güvenlikleri güvence altına alınmış ve toplum içindeki birlik ve barışın sağlanması yönünde çok güçlü bir adım atılmıştır.

Medine Sözleşmesi’nin Önemi

Medine Sözleşmesi ya da bir diğer ismiyle Medine Vesikası; almış olduğu kararlarla İslam Devleti’nin ilk anayasası olarak kabul edilmektedir. Bir toplumu bir arada tutmayı amaçlayan bu sözleşme ile Hz. Muhammed; dini liderliğinin yanında siyasi liderliğini de toplumun her kesimine kabul ettirmiş ve bu tarihten itibaren İslam dini, kendine rahat bir yayılma alanı bulmuştur.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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