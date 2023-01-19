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Haberler Gündem Eğitim Tarih Lale Devri Nedir, Padişahı Kimdir? Lale Devri Yenilikleri, Islahatları ve Özellikleri
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Lale Devri nedir, padişahı kimdir? Lale Devri yenilikleri, ıslahatları ve özellikleri

Lale Devri; 1718 ile 1730 tarihleri arasında yaşanan ve Avrupa’da yaşanan gelişmeler neticesinde Osmanlı Devleti’nin geri kaldığının kabul edilip birtakım reformların yapıldığı bir dönemdir. Batıyı örnek alan ıslahatların başlangıcı sayılan ve mimari, sanat, kültürel alanlarda bir dizi ıslahatların yapıldığı Lale Devri nedir? Lale Devri özellikleri hakkında hazırladığımız bu içeriğimizi sizler için hazırladık.

Lale Devri Nedir, Padişahı Kimdir? Lale Devri Yenilikleri, Islahatları ve Özellikleri
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Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşması’nın getirdiği barış ortamında gerçekleşen ve devletin yapısında bazı düzenlemeleri hedefleyen Lale Devri ıslahatları nelerdir? Lale Devri hangi isyanla sona ermiştir? İşte, Lale Devri gelişmeleri hakkında tüm detaylar…

Lale Devri Kaç Yıl Sürdü?

Zevk ve sefa dönemi olarak da nitelenen Lale Devri 1718 yılında başlayarak 12 yıl sürmüş ve 1730 yılında sona ermiştir.

Lale Devri Nedir?

1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça antlaşması ile Osmanlı Devleti bir barış sürecine girmiş ve bu dönemde Batı dünyası ile etkileşim artmıştır. Avrupa’nın teknoloji, sanat, mimari gibi alanlarda sağladığı ilerlemenin farkına varılan bu dönemde, batı tarzı birtakım ıslahat hareketleri başlamış ve bu şekilde Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu zor durum bertaraf edilmek istenmiştir.

Lale Devri Padişahı Kimdir?

1718 ile 1730 tarihleri arasında yaşanan Lale Devri esnasında Osmanlı padişahı 3. Ahmed’dir. 1703 yılında Osmanlı tahtına çıkmış olan 3. Ahmed döneminde gerçekleşen 1715 – 1718 Osmanlı-Venedik-Avusturya Savaşları sonunda Pasarofça Antlaşması imzalanmış ve bu tarihten itibaren 3. Ahmed barış yanlısı bir politika izlemiştir. İzlenen bu politika da Lale Devri adı verilen dönemde yapılacak ıslahatların önünü açmıştır.

Peki, Lale Devri Sadrazamı kimdir? Lale Devri sırasında 3. Ahmed’in sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır. 3. Ahmed bu dönemde gerçekleşen reformlarda sadrazam ile uyumlu bir şekilde hareket etmiştir.

Lale Devri Özellikleri

1718 tarihinde Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşması ile birlikte Osmanlı Devleti için savaşsız bir dönem başlamıştır. Yaşanan bu barış ortamı da yapılması planlanan birtakım yenilik ve reformlar için uygun bir ortam yaratmıştır. Özellikle mimari, sağlık, sanat gibi alanlarda batı dünyasına ayak uydurmak isteyen Osmanlı Devleti, bu dönemde Avrupa’yı yakından gözlemlemeye başlamış; kültürel ve sosyal alanda bir dizi reforma girişmiştir.

Lale Devri Islahatları

1718 ile 1730 arasında gerçekleşen Lale Devri ıslahatları ve Lale Devri gelişmeleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Paris, Viyana ve Londra gibi şehirlere geçici elçilikler açılmıştır.
  • İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafından ilk Türk matbaası kurulmuştur.
  • Türk öğrenciler çağdaş bir eğitim almaları için yurtdışına gönderilmiştir.
  • İstanbul’da yaşanan yangınlarla etkin bir mücadele etmek adına Yeniçeri Ocağı’na bağlı Tulumbacılar Birliği kurulmuştur.
  • Yurtdışından gelen eserlerin Türkçeye çevrilmesi için Tercüme Heyeti oluşturulmuştur.
  • Osmanlı ülkesinde ilk kez çiçek aşısı uygulanmıştır.
  • Yalova’da kâğıt; İstanbul’da çini ve kumaş fabrikaları açılmıştır.
  • Barok ve Rokoko tarzında mimari eserler inşa edilmiştir. Nuri Osman Camii ve 3. Ahmed Çeşmesi bu dönemin öne çıkan eserlerindendir.

Lale Devri Hangi İsyanla Sona Ermiştir?

Lale Devrini sona erdiren hadise 1730 yılında gerçekleşen Patrona Halil İsyanıdır. 12 yıl süren bu dönemden memnun olmayan bir kitle; Osmanlı Devleti ile İran arasında sürmekte olan savaştan kötü haberlerin gelmesi üzerine harekete geçmiş ve bu hareketlilik Yeniçeri Ocağında da bir karşılık bulmuştur. Yaşanan bu gelişmeler üzerine, Yeniçeri Ocağının 17. Bölüğünde görevli olan Patrona Halil ve beraberindekiler 1730 yılında ayaklanmışlar; çıkan isyan üzerine padişah 3. Ahmet tahttan çekilmiş ve Lale Devri de sona ermiştir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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