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Kavimler Göçü nedir? Kavimler Göçü tarihi, nedenleri, önemi ve sonuçları

Kavimler Göçü; bugünün Avrupa milletlerinin oluşmasını sağlayan ve Batı Roma İmparatorluğu gibi büyük bir imparatorluğu yıkıma götüren kitlesel bir göç hareketi olarak dikkat çekmektedir. 1. ve 2. Kavimler Göçü olarak iki safhada incelenen ve özellikle Avrupa coğrafyasında büyük sınır değişikliklerinin yaşanmasına sebep olan Kavimler Göçü nedir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Kavimler Göçü Nedir? Kavimler Göçü Tarihi, Nedenleri, Önemi ve Sonuçları
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Orta Asya’dan harekete geçen boy ve kavimlerin batıya doğru diğer toplulukları da harekete geçirmesiyle kitlesel bir harekete dönüşen Kavimler Göçü ne zaman gerçekleşti? Kavimler Göçü’nü kim başlattı? Kavimler Göçü tarihi ve Kavimler Göçü’nün kültürel sonuçları hakkında hazırladığımız yazımızı sizler için derledik. İşte, tüm detaylar…

Kavimler Göçü Nedir?

MS.350 ile 800 yılları arasında gerçekleşen Kavimler Göçü; Çin ile Asya Hunları arasında yaşanan çatışmalar neticesinde başlamıştır. Orta Asya’da yaşayan Hunların gerek siyasi baskılar gerekse diğer ekonomik şartlar sebebiyle batıya göç etmeleri ile başlamış olan Kavimler Göçü; 1. Kavimler Göçü ve 2. Kavimler Göçü olmak üzere iki safhada incelenmektedir.

  1. Kavimler Göçü: Orta Asya’da bulunan Kuzey Hun Devleti’nin yıkılmasının ardından, bazı Türk boyları batı yönlü kitlesel harekete başlamışlardır. Asya Hunları yaşanan bu göç hareketiyle önce Kuzey Kafkasya’ya, ardından Aral Gölü ile Hazar Denizi arasındaki bölgeye, daha sonra da İtil-Volga coğrafyasına yerleşmişlerdir. Orta Asya’dan gelen Hunların önce Ostrogotları ardından da Vizigotları yıkması üzerine Germen kavimleri batıya doğru göç etmişler ve Avrupa’da büyük bir kitlesel yer değiştirme meydana gelmiştir.
  2. Kavimler Göçü: Bu göç hareketi ise 1. Kavimler Göçü’nün devamı niteliğindedir. Bu göç hareketinde, 567 yılında Avarlar ile Lombardlar harekete geçmişler ve Bulgarlar 7. Yüzyılda Bizans İmparatorluğu’nun Balkan coğrafyasındaki topraklarını ele geçirmişlerdir. Ayrıca, Vizigotlar ve Vandalların bir kısmı İtalya’ya göç etmek zorunda kalmışlardır.

Kavimler Göçü Ne Zaman Gerçekleşti?

Tarihin gördüğü en önemli kitlesel yer değiştirme hareketlerinden bir tanesi olan Kavimler Göçü; 350 ile 800 yılları arasında gerçekleşmiştir. İki ayrı safhada incelenen bu göç hareketinin başlangıç tarihi ise, Orta Asya’dan harekete geçen Asya Hunları’nın; Ostrogotlar ve Vizigotları yıkarak Germen kabileleri batıya doğru hareket etmek zorunda bıraktığı MS. 375 olarak kabul edilmektedir.

Kavimler Göçünü Kim Başlattı?

Kavimler Göçünün başlatan kavim Asya Hunlarıdır. Orta Asya’da Çin’in baskısı ve iklim şartları sebebiyle batıya doğru harekete geçen Asya Hunları, İtil-Volga coğrafyasına gelmişler ve burada yaşamakta olan diğer kavimleri batıya doğru itmeye başlamışlardır.

Kavimler Göçü Nedenleri

  • Orta Asya’da yaşayan Asya Hunlarının Çin ve Avar baskısından kurtulmak istemesi.
  • Orta Asya’nın elverişsiz iklim şartlarına sahip olması.
  • Asya Hun Devleti’nin yıkılmasının ardından, çok kalabalık bir nüfusun Hazar Denizi etrafında toplanması ve burada nüfusu artan boyların batı yönlü harekete geçmesi.
  • Volga Nehri kıyılarına gelen Hunların Ostrogot ve Vizigotları yıkarak, Germen kabileleri batıya doğru itmesi.

Kavimler Göçü Sonuçları

350 ile 800 yılları arasında gerçekleşen Kavimler Göçü sonuçları şu şekilde listelenebilir:

  • Yerinden harekete geçen kavimler sebebiyle özelikle Avrupa coğrafyasında büyük bir kargaşa yaşanmıştır.
  • Roma İmparatorluğu; Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
  • Batıya göç eden Hunlar; Avrupa Hun Devleti’ni kurmuşlardır.
  • Gerçekleşen yer değiştirmelerle bugünün Avrupa milletlerinin temeli atılmıştır.
  • Avrupa’daki kavimler arasında Hristiyanlık hızla yayılmaya başlamıştır.
  • İlk Çağ sonra ermiş ve Orta Çağ başlamıştır.
  • Avrupa; Avrupa Hunları etkisiyle Türk kültürünü tanıma fırsatı bulmuştur.

Kavimler Göçünün Kültürel Sonuçları

Birinci ve İkinci Kavimler Göçünün ortaya çıkardığı en önemli kültürel sonuç, günümüz Avrupa milletlerinin temelinin atılmış olmasıdır. Örneğin bu göç hareketinin yaşanmasıyla; İspanya’ya göç eden Vandallar oranın yerel halkı ile kaynaşarak İspanyolları, Britanya’ya göçen Anglus ve Saksonlar da oranın yerel halkı ile kaynaşarak İngilizleri meydana getirmiştir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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