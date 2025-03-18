Pay Fix, İninal ve Aypara'nın faaliyet izinleri durduruldu
TCMB, Pay Fix, İninal ve Aypara'nın faaliyet izinlerinin durdurulduğunu açıkladı
TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gözetimi ve denetimi altındaki Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (Pay Fix), İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (İninal) ve Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin (Aypara) aralarında yer aldığı şirketler hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma konusunda basındaki haberlere dair kamuoyunu bilgilendirmede fayda görülmüştür.
Pay Fix, Aypara ve İninal’ın 6493 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyet izinlerinin durdurulmasına giden süreçte;