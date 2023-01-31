Pelin'in katilinden kan donduran sözler!

AA'da yer alan habere göre görgü tanıkları, Camilleri'nin aracından inerek, çarptığı Kaya'ya ayrıca taş attığını ve yardım etmek isteyenlere de engel olduğunu aktarmıştı.

Malta basınındaki haberlere göre, Camilleri’ye cinayet, yaralama, üçüncü şahıs mülküne kasten zarar verme, polise direnmek, dikkatsiz ve tehlikeli şekilde araç kullanmak da olmak üzere farklı suçlamaların yöneltildiği davanın ikinci duruşmasında, polis müfettişi Kurt Zahra ile görgü tanıklarının ifadeleri dinlendi.

Camilleri'nin gözaltına alındığı sırada "Ünlü olmak istiyorum. Televizyona çıkmak istiyorum. Ben psikopatım, bununla da gurur duyuyorum" dediği ifade edildi. Failin olaydan önce polise kokain aldığını söylediği aktarıldı.

ARACINI PELİN'İN ÜZERİNE SÜRMÜŞ

Duruşmada, polisin incelediği güvenlik kamerası kayıtlarından elde ettiği bilgiler de paylaşılırken, Camilleri’nin, kullandığı aracı Sliema istikametinde yürüyen Pelin Kaya’nın üstüne sürdüğü belirtildi.

"AGRESİF DAVRANIŞLAR SERGİLEDİ"

Olaya müdahale eden polislerden Luke Ciangura da kaza haberi olarak kendilerine gelen ihbar üzerine olay yerine gittiklerini ve o an ortamın kaos olduğunu anlattı. Görgü tanıklarının, Camilleri'nin davranışının normal değil, son derece agresif olduğunu söylediği aktarıldı.

3. DURUŞMA 9 ŞUBAT'TA OLACAK

Bu arada davayı Türkiye'den gelen Pelin Kaya'nın annesi Çiçek Kaya, dayısı Aykan Ceylan, ablası Derya Kaya da takip etti.

Kaya'nın yaşamını yitirdiği olaya ilişkin hukuki sürecin takipçisi olan Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliğinin de Pelin Kaya’nın ailesiyle yakından ilgilendiği öğrenildi.

Kaya'nın yaşamını yitirdiği ve Camilleri’nin tutuklu yargılandığı olaya ilişkin üçüncü duruşma, 9 Şubat’ta görülecek.