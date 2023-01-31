Pelin'in katilinden kan donduran sözler!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Pelin'in katilinden korkunç ifade: Birine zarar vermek istiyorum, ben psikopatım... - Son haberler
ABONE OL

Pelin'in katilinden kan donduran sözler!

Malta'da, 18 Ocak'ta Türk vatandaşı 30 yaşındaki Pelin Kaya'yı aracıyla ezen Fransa-Malta vatandaşı Jeremie Camilleri'nin "kasten öldürmek"ten tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşmasında görgü tanıkları dinlendi. Duruşmada dinlenen polis müfettişi Kurt Zahra, Camilleri'nin, olay sonrasında sağlık kontrolleri sırasında bir doktora, "birine zarar vermek istediğini" söylediğini aktardı. Camilleri'nin gözaltına alındığı sırada, "Ünlü olmak istiyorum. Televizyona çıkmak istiyorum. Ben psikopatım, bununla da gurur duyuyorum" dediği ifade edildi

Pelin'in katilinden korkunç ifade: Birine zarar vermek istiyorum, ben psikopatım... - Son haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Malta'nın Gzira kentinde Testeferrata Caddesi'nde, 18 Ocak Çarşamba gecesi saat 01.00 sularında, Jeremie Camilleri'nin kullandığı siyah araç, önce benzin istasyonuna zarar vermiş, ardından yakındaki fast-food restoranın önünden geçen 30 yaşındaki Pelin Kaya'ya çarpmıştı.

ÇARPTIKTAN SONRA TAŞ ATMIŞTI

AA'da yer alan habere göre görgü tanıkları, Camilleri'nin aracından inerek, çarptığı Kaya'ya ayrıca taş attığını ve yardım etmek isteyenlere de engel olduğunu aktarmıştı.

KASTEN ÖLDÜRMEDEN TUTUKLANDI

Malta polisi, saldırgan tavırlar sergileyen araç sürücüsü Camilleri'yi elektro şok tabancasının yardımıyla gözaltına almıştı. Camilleri, 19 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemede, "kasten öldürme"den tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

PELİN İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Pelin Kaya’nın cenazesi ise 21 Ocak'ta Malta'dan Türkiye'ye gönderilmiş ve 22 Ocak’ta İstanbul'da toprağa verilmişti.

GÖRGÜ TANIKLARI DURUŞMADA DİNLENDİ

Malta basınındaki haberlere göre, Camilleri’ye cinayet, yaralama, üçüncü şahıs mülküne kasten zarar verme, polise direnmek, dikkatsiz ve tehlikeli şekilde araç kullanmak da olmak üzere farklı suçlamaların yöneltildiği davanın ikinci duruşmasında, polis müfettişi Kurt Zahra ile görgü tanıklarının ifadeleri dinlendi.

"BİRİNE ZARAR VERMEK İSTİYORUM"

Olayın saat 01.00 sıralarında meydana geldiğini belirten Zahra, sürücünün arabasından inip yoldan geçenlere ve mağdura taş atmaya başladığını söyledi. Zahra, Camilleri'nin olay sonrasında sağlık kontrolleri sırasında bir doktora "birine zarar vermek istediğini" söylediğini aktardı.

"PSİKOPATIM BUNUNLA GURUR DUYUYORUM"

Camilleri'nin gözaltına alındığı sırada "Ünlü olmak istiyorum. Televizyona çıkmak istiyorum. Ben psikopatım, bununla da gurur duyuyorum" dediği ifade edildi. Failin olaydan önce polise kokain aldığını söylediği aktarıldı.

ARACINI PELİN'İN ÜZERİNE SÜRMÜŞ

Duruşmada, polisin incelediği güvenlik kamerası kayıtlarından elde ettiği bilgiler de paylaşılırken, Camilleri’nin, kullandığı aracı Sliema istikametinde yürüyen Pelin Kaya’nın üstüne sürdüğü belirtildi.

"AGRESİF DAVRANIŞLAR SERGİLEDİ"

Olaya müdahale eden polislerden Luke Ciangura da kaza haberi olarak kendilerine gelen ihbar üzerine olay yerine gittiklerini ve o an ortamın kaos olduğunu anlattı. Görgü tanıklarının, Camilleri'nin davranışının normal değil, son derece agresif olduğunu söylediği aktarıldı.

3. DURUŞMA 9 ŞUBAT'TA OLACAK

Bu arada davayı Türkiye'den gelen Pelin Kaya'nın annesi Çiçek Kaya, dayısı Aykan Ceylan, ablası Derya Kaya da takip etti.

Kaya'nın yaşamını yitirdiği olaya ilişkin hukuki sürecin takipçisi olan Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliğinin de Pelin Kaya’nın ailesiyle yakından ilgilendiği öğrenildi.

Kaya'nın yaşamını yitirdiği ve Camilleri’nin tutuklu yargılandığı olaya ilişkin üçüncü duruşma, 9 Şubat’ta görülecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Gökçeada Belediye Başkanı gözaltına alındı -Son dakika haberi
GÜNDEM Gökçeada Belediye Başkanı gözaltına alındı
Son dakika: Iraklı çocuktan korkunç cinayet! Hırsız sandı ve... - Haberler
GÜNDEM Iraklı çocuk, hırsız sandığı kişiyi öldürdü!
Son dakika: Trabzon Havalimanı için kıyı erozyonu uyarısı - Güncel haberler
GÜNDEM Trabzon Havalimanı için kıyı erozyonu uyarısı
Çocuğun yanında erotik video kaydına soruşturma ve gözaltı!- Gündem haberleri
GÜNDEM Çocuğun yanında erotik video kaydına soruşturma ve ...
ikinci dönem ne zaman başlayacak, Okullar ne zaman açılacak? MEB ile 15 Tatil (Sömestr) ne zaman bitiyor?
GÜNDEM Geri sayım! Okullar ne zaman açılacak?
İstanbul'da akılalmaz olay! Görme engelli çift denize düştü ve... - En son haberler
GÜNDEM İstanbul'da görme engelli çift denize düştü!
Başkent beyaza büründü! Ankara'da kar yağışı etkili oluyor! - Güncel haberler
GÜNDEM Başkent beyaza büründü!
Son dakika: MİT TIR'ları davasında gerekçeli karar açıklandı
GÜNDEM MİT TIR'ları davasında gerekçeli karar açıklandı
Son dakika: Muğla'da Alzheimer hastası ablasını tuz ruhuyla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı! - Güncel haberler
GÜNDEM Alzheimer hastası ablasını tuz ruhuyla öldürmüştü! ...
SON DEPREMLER Kandilli ve AFAD 31 Ocak | Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
GÜNDEM Son depremler tablosu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.