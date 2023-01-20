Türk mimar Malta'da öldü! Kaza değil cinayet!

Görgü tanıkları, araç sürücüsünün, çarptığı Kaya'ya ayrıca taşlar attığını ve yardım etmek isteyenlere de engel olduğunu aktardı. Malta polisi, saldırgan tavırlar sergileyen araç sürücüsü Camilleri'yi elektro şok tabancası yardımıyla gözaltına aldı.

Kaya Ailesi'ne hukuki danışmanlık sağlayan firma yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 18 Ocak Çarşamba gecesi aracıyla daldığı restorandaki Pelin Kaya'yı ezen ve sonrasında da kendisine saldırıp, yardım edilmesini engelleyen Camillieri mahkemeye çıkarıldı.

ZANLI HASTANEYE DEĞİL CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Malta basınına duruşmadan yansıyan bilgilere göre, savunma tarafı, halihazırda psikiyatrik tedavi gördüğünü belirttikleri müvekkilleri Camilleri'nin bu nedenle Mount Carmel Hastanesi'ndeki adli tıp koğuşunda tutulmasına yönelik savunma yaptı. Ancak mahkeme, bu talebi kabul etmeyerek sanığın Corradino cezaevine gönderilmesine karar verdi.

"BU KASTEN İŞLENMİŞ BİR CİNAYET"

Duruşmada olayla ilgili bilgi veren polis müfettişi Keith Zahra, "Bu basit bir trafik kazası değil, kasten işlenmiş bir cinayet" dedi.

"PELİN, HARİKA VE ZEKİ BİR İNSANDI"

İlk duruşmanın ardından mahkeme çıkışında bir basın açıklaması yapan Pelin Kaya'nın dayısı Aykan Ceylan, "Pelin'le bizim bir parçamız gitti. Pelin, zeki ve harika bir insandı. Hayalleri ve arzuları vardı ve bunları Malta'da sürdürmeye karar vermişti. Pelin'in doğum gününde yaşanan bu acı olay yüzünden onun harika geleceği elinden alındı. Bir insanı bu vahşete iten şeyin ne olduğunu anlamıyoruz. İntikam değil, adalet istiyoruz ve adaletin tecelli etmesi için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ceylan, kendilerine gösterdiği "olağanüstü destekten" ötürü Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği başta olmak üzere, gösterdiği dayanışma nedeniyle Malta halkına teşekkür etti.