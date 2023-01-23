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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Malta'da canice öldürülmüştü! Pelin'e veda!
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Malta'da canice öldürülmüştü! Pelin'e veda!

Malta'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden iç mimar Pelin Kaya (30) gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Kaya Ailesi, "Oradaki halk da çok büyük destek veriyor, korkuyorlar çünkü orada kefaletle serbest bırakılma ihtimali var. O nedenle onun kefaletle serbest bırakılmaması için bütün gücümüzle, avukatlarımızla savaşacağız" dedi

Son dakika haberler: Malta'da canice öldürülmüştü! Pelin'e veda!
DHA

Malta'nın Gzira kentinde Testeferrata Caddesi'nde 18 Ocak Çarşamba gecesi saat 01.00 sularında meydana gelen olayda, Jeremie Camilleri'nin (33) kullandığı araç, benzin istasyonuna zarar verdikten sonra hemen yakınındaki fast-food restoranına dalarak olay sırasında restoranda arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan 30 yaşındaki Pelin Kaya'ya çarptı.

TAŞLAR ATTI, YARDIMA ENGEL OLDU

DHA'da yer alan habere göre görgü tanıkları, araç sürücüsünün, Kaya'ya ayrıca taşlar attığını ve yardım etmek isteyenlere de engel olduğunu aktardı.

KASTEN ÖLDÜRMEDEN TUTUKLANDI

Malta polisi, saldırgan tavırlar sergileyen araç sürücüsü Camilleri'yi elektro şok tabancasının yardımıyla gözaltına aldı. Pelin Kaya'nın yakınlarının ve Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği yetkililerinin de hazır bulunduğu ilk duruşmada, Hakim Joe Mifsud, 33 yaşındaki Camillieri'nin "Kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına karar verdi.

İSTANBUL'DA CENAZE TÖRENİ

Cenazesi İstanbul´a getirilen Pelin Kaya için dün Esenkent Şehit Mustafa Hasanoğlu Camii´nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Pelin Kaya'nın babası İsmet Kaya, annesi Çiçek Kaya, ablaları Derya ve Figen Kaya ile arkadaşları ve yakınları katıldı.

"CANİNİN EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Basın mensuplarının sorusu üzerine kızının cinayete kurban gittiğini belirten İsmet Kaya, "Bir caninin arabasıyla bilerek çarparak katlettiğini düşünüyorum. Malta adaletine, Türk adaletine güveniyorum. Caninin en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

"BANA, 'BABA SENİ ÇOK SEVİYORUM' DEDİ"

Kızıyla en son doğum gününden bir gün önce görüntülü konuştuklarını ifade eden acılı baba, "Bana 'seni çok seviyorum baba' dedi. Ona güller gönderdim ama güllerim soldu. Bu bir cani, en ağır sözleri söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum. Başka canlar yakmasın" dedi.

"ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM"

Kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Çiçek Kaya ise "Bir anne yavrusunu kaybettiyse o anne ölüdür artık. Yavrum Malta'da bir cinayete kurban gitti. Ama ben Malta'nın bütün halkına, devletine, konsolosuna şimdilik teşekkür ediyorum. Onlardan adaletin yerini bulmasını istiyorum.

"ANNELER YANMASIN, PELİNLER GİTMESİN"

Türk halkı da benim çocuğumun yanında olsun, anneler yanmasın. Pelinler gitmesin, mimarlar yanmasın. Kalemler kırılmasın. Bir saat sonra alacaklar, bu anne nasıl dayansın? Türk adaletine de, Malta adaletine de yalvarıyorum, benim çocuğum katili ya öldürsünler, ya güzel bir ceza versinler, ya da bir anne olarak benim elime versinler. Benim çocuğum bir melekti, başarılı bir mimardı" diye konuştu.

"BENİM GÜLÜMÜ SOLDURDULAR"

Çiçek Kaya, "Bana bile bile doğum tarihini sordu. Ben de 18 Ocak akşam saat altıya çeyrek kala dedim. Sabah sekizde bana kara haberi geldi. 4 gündür ne arayan var, ne soran. Çok güzel hayalleri vardı ama bir cani bile bile cinayet işledi. Malta halkı bunun cinayet olduğunu bilsinler. Ceza versinler" dedi. Çiçek Kaya, kızının tabutu başında "Benim yavrumu uçurdular, gülümü soldurdular, benim yavrumu anasından ayırdılar" diyerek ağladı.

"KEFALETLE SERBEST BIRAKILMAMASI İÇİN SAVAŞACAĞIZ"

Pelin Kaya'nın dayısı Aykan Ceylan ise yeğeninin katlinin insanlık dışı bir olay olduğunu ve 30 Ocak'ta ikinci duruşmada delillerin inceleneceğini belirterek, "Oradaki halk da çok büyük destek veriyor, korkuyorlar çünkü orada kefaletle serbest bırakılma ihtimali var. O nedenle onun kefaletle serbest bırakılmaması için bütün gücümüzle, avukatlarımızla savaşacağız. Artık bundan sonraki tek hedefimiz bu" dedi. Pelin Kaya'nın cenazesi kılınan öğle namazının ardından Esenyurt Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

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