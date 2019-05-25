Aydın'ın Efeler ilçesinde sahibi tarafından gezintiye çıkarılan pitbull cinsi köpek, bir anda saldırdığı sokak kedisini ağır yaraladı.



Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bulvar üzerinde sahibi tarafından ağızlık takılmadan gezintiye çıkarılan pitbull cinsi köpek, aniden sokak kedisine saldırdı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, kediyi kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Isırdığı kediyi sağa-sola çarpan köpeğe kediyi bıraktıramayan vatandaşlar, sopalarla vurdu. Köpek sahibinin de çabaları sonuçsuz kaldı.