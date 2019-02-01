Fed’in ocak sonundaki toplantısı faiz artırımında frene bastığını tescil etti. Artık enflasyon çığırından çıkana kadar faiz artırımına gitmeyecek ve “sabırlı olacak.”

- Fed aynı zamanda bilançosunu daraltmada da frene basmaya hazırlanıyor. Bu konudaki hazırlıkları Başkan Powell duyurdu ve daha geniş bir bilançoyla yola devam edebileceklerini söyledi.

-Böylece küresel piyasalara doping, faiz tescili ile bir iken, bilanço ile ikiye çıktı.

-3 yıllık faiz artırım sürecinden sonra verilen ara, bilanço daraltmada da frene basılması Fed’in duruşunda ve politikasında net bir değişime gittiğini gösteriyor. Piyasalara çifte piyango çıkartan FED’in politikasını bu ölçüde değiştirmesini kimse beklemiyordu.

KISA VADEDE NET POZİTİF

-Düşük dolar ve düşük ABD faizleri karşısında diğer varlık fiyatlarının önü açıldı. Bunların başında altın geliyor. Nitekim altın fiyatları kararla birlikte 1.320 doların üzerine çıktı. Değerlenen bir para birimi de Euro ve 1.15’i gördü.

-Gelişen ülkelere zaten belirli bir ilgi artışı vardı. Ancak FED’in kararı ile bu ilgi artık daha somutlaştı. Çifte dopingle piyasalar adeta düğün bayram yaptı. Gelişmekte olan ülke para birimleri JP Morgan Endeksi ile 64 binin üzerine çıktı. Yine MSCI Endeksi ile borsaların değeri 1.038 ile son dönemin zirvesine yükseldi.

TÜRKİYE’YE YARAR

-Gelişmekte olan ülkelere yönelik risk alma iştahının artması elbette Türkiye’yi destekleyen bir olgu. Hem kaynak maliyetlerini azaltıcı hem de sermaye girişlerini hızlandırıcı etkiye sahip.

-Nitekim dolar, TL karşısında ağustos sonrası en düşük ikinci düzeyine indi. 10 yıllık faizler de ağustos sonrası ilk kez yüzde 15’in altına geriledi.

-Türkiye risk primi de yine ağustos öncesi düzeyine geri döndü. 5 yıllık CDS’in fiyatı 307.042’ye kadar düştü.

UZUN VADEDE NET NEGATİF

-Risk alma iştahı ve pozitif eğilimin devamı gelmesine gelecek de, nereye kadar? Kısa vadede piyasalara çifte doping etkisi yapan FED’in çifte freni, orta ve uzun vadede negatif etkiyi beraberinde getirecek gibi.

-Eğer yaşananlara düğün bayram diyorsak, bu kısa sürecek ve devamında gerçek hayat başlayacak. O zaman da FED’in çifte frene neden bastığını tartışma ve fiyatlama dönemine geçilecek.

-FED’in çifte freninde ister Başkan Trump’ın faiz artırmayın baskısı, isterse de Avrupa ve Çin’in yavaşlaması, ya da ABD-Çin ticaret savaşlarının yapacağı tahribat etkili olsun, bunlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde piyasalar da rüyadan uyanmış olacak.

DÜĞÜN BAYRAMIN DEVAMI NEYE BAĞLI

-Piyasaların bu coşkulu durumunu kısa vadede ancak ABD ile Çin’in ticaret görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanması sürdürebilir. Görüşmelerin uzaması ipin üzerine un serer. Anlaşmazlıkla sonuçlanması ve ticaret savaşlarının tırmanması ise felaket getirir.

Ekmeği yurtdışında arama dönemi

Türk markaları dünya ligine çıkmak için yurtdışında 4.500 mağaza açtı.

Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünün dünyadaki yeri Çin, İtalya, Hindistan ve Hong Kong’un ardından 5.’lik. Üretiyor, satıyor ama bunu daha çok fason olarak yapıyor. Doğal olarak katma değeri düşük bir ihracat ve düşük kar marjı söz konusu. Bu nedenle konfeksiyon sektörü kendi markasıyla satışın yolları aradı, taradı ve yurtdışında mağaza açmaktan geçtiğini buldu.

-Bundan 10 yıl önce Türklere ait yurtdışında 500 olan mağaza sayısı 2018 sonunda 4.500’e yükseldi. Sektörün ihracat artışı bu yolla desteklendi. İthalatı çıkıldıktan sonra net bazda en çok ihracat yapan sektör olmaya yurtdışına açılımın katkısı büyük oldu.

-Yurtiçi talepte durgunlaşma ile özelinde perakende sektöründe yaşanmakta olan konsolidasyon süreci, hazır giyimcileri yurtdışına yöneltiyor. Tıpkı inşaatçılar gibi.

CİRONUN ÜÇTE İKİSİ YURTDIŞINDAN OLACAK

Yurtdışında en çok mağaza açan ve bu işe öncülük edenlerden biri D’S Damat, Tween ve Premium Damat markalarıyla Orka Holding. Bir grup gazeteciyle Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve dış operasyonları yöneten Osman Arar’la bir araya geldik. Aldığımız bilgiler bizi de şaşırttı. Şöyle özetlemek mümkün:

-Türk markalarının yurtdışında mağaza açması bir sinerji doğurdu ve Türk malı, markası oluşturmaya başladı. 10 yıl önce Türk markası denildiğinde anlatılmak durumundayken şimdi beğeni ile karşılanmaya başladı.

-Orka Grup’un satışlarının yüzde 35’i yurtdışından geliyor. Halen 70 ülkede 1.000 satış noktasında faaliyetleri sürüyor. Yurtdışı satışların cirodaki payı bu yıl yüzde 50’ye çıkacak.

-Bunun için yurtdışı mağaza sayısını 2019’da 180’den 225’e çıkartacak ve yurtiçi mağaza sayısı ile eşitleyecek. Mağaza açılacak yerlerden biri de Ermenistan’ın başkenti Erivan. Erivan’daki 3.mağaza olacak. 6 mağaza da Azerbaycan’da açıldı.

İTALYA’DA İLK ÜÇE GİRECEĞİZ

-2023 hedefi ise yurtdışında 1.000 ve yurtiçinde 500 mağazaya ulaşmak. Yurdışı mağaza sayısı yurtiçinin iki katına çıkacak. 2023 hedefi ise 3.5 milyar liralık ciroya ulaşmak. Yurtdışı cironun da yurtiçinin iki katı düzeyinde olması amaçlanıyor.

-Yine aynı yıl online satışların ciro içindeki payının yüzde 25’e çıkması hedefleniyor.

-Ciro her yıl yüzde 30 büyüyecek. Geçen yıl yapılan yatırım 80 milyon. Bu yıl ki ana hedef İtalya’da büyümek olacak. Çok yakında Roma ve Floransa ile bu ülkedeki satış noktası sayısı 30’a çıkacak. Nihai hedef ise 100 satış noktasında olmak. Dünya modasının başkenti Milano’da ise showroom açıldı.

-Süleyman Orakçıoğlu “İtalya’da hazır giyimde liderlerden biri biz olacağız. Zaten girdiğimiz ülkelerde ya pazar lideri olacağız ya da ilk üçe gireceğiz. İlk üçte olamayacağımız ülkede de olmayacağız” dedi.