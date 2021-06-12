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Küresel piyasalarda, ABD'de son 13 yılın en yüksek manşet enflasyon verisine karşın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ultra gevşek para politikasına devam edeceğini kaydetmesiyle karışık bir seyir izlenirken, gözler gelecek hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) kararlarına çevrildi.

Dünya genelinde para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizlikler varlık fiyatlamalarını etkilemeye devam ediyor.

Hafta içinde ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 5 artarak beklentileri geride bırakırken, alt kalemler enflasyonun geçici olduğu söylemlerini destekledi.

ECB politika faizinde değişikliğe gitmezken, varlık alımlarının hızının piyasaların ihtiyacına uygun şekilde yılın ilk aylarına göre önemli şekilde artabileceği bildirildi.

Analistler, bu gelişmelere karşın enflasyona ilişkin devam eden endişelerin pay piyasalarında karışık bir seyre neden olduğunu ifade ederek, Fed'in atacağı adımların yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

Hafta içinde Dünya Bankası'nın küresel büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 5,6'ya çıkarması ise küresel pay piyasalarını destekleyen unsurlardan oldu.

Öte yandan, 11-16 Haziran tarihlerinde Avrupa'da yapılacak 4 önemli zirve varlık fiyatlarını etkileyebilir.

Analistler, G7, NATO, ABD ve Avrupa Birliği zirvesi ile birlikte ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmelerden çıkacak sonuçların yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Devam eden belirsizliklerle ABD'nin 10 yıllık tahviline talebin arttığı gözlemlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bu gelişmelerle yüzde 1,43 ile 3 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından yüzde 1,46'ya yükselse de haftayı 9 baz puan düşüşle tamamladı.

Dolar endeksi bu gelişmelerle yükseliş eğilimini üst üste üçüncü haftaya taşıyarak yüzde 0,5 artışla 90,6 seviyesine çıktı.

Altının ons fiyatı ise artan tahvil talebi ve yükselen dolar endeksine paralel değer kaybederek haftayı yüzde 0,8 düşüşle 1.877 dolardan tamamladı.

Emtia fiyatları bu hafta dalgalı bir seyir izlemesine karşın haftayı değer kazancıyla tamamlamayı başardı. Bakırın libresi hafta içinde 4,41 dolarla 26 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından yükselişe geçti ve haftalık bazda yüzde 0,5 değer kazanarak 4,53 dolara çıktı.

Brent petrolün varil fiyatı yükseliş eğilimini üst üste üçüncü haftaya taşırken, hafta içinde ABD'nin İranlı bir yetkiliye uyguladığı yaptırımı kaldırdığını duyurması Brent petrolün varil fiyatında dalgalanmalara sebep oldu. Söz konusu haberle 70,6 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükseldi ve haftayı yüzde 1,5 artışla 72,55 dolardan kapattı.

Kripto para piyasalarında da dalgalı bir seyrin izlendiği haftada, Bitcoin 31 bin dolara kadar gerilemesine karşın bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla 38 bin 500 dolara kadar yükselmesinin ardından 37 bin dolar seviyesinde dengelendi.

POWELL'IN AÇIKLAMALARINDAN İPUÇLARI ARANACAK

Bu hafta ABD gündeminin odağında TÜFE verileri bulunurken, gelecek hafta Fed'in FOMC toplantısından çıkacak faiz kararı, toplantının karar metni, Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar ve ABD Başkanı Biden'ın Avrupa'daki görüşmelerinden gelecek haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Fed'in politika faizini yüzde 0,00 ile 0,25 arasında sabit tutması ve varlık alımında değişikliğe gitmesi beklenmezken, toplantı sonrası Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalarda ipuçları aranacak.

Analistler, beklentileri geride bırakan enflasyon verisinin piyasalardaki belirsizlikleri artırdığını kaydederek, Fed'in para politikasının geleceğine ilişkin yönlendirmelerinin öneminin oldukça arttığını ifade etti.

Karar metninde Fed'in varlık alımlarına ilişkin yönlendirmesine dair ipuçlarının aranacağını bildiren analistler, varlık alımlarının azaltılması yönündeki vurgulamaların oynaklığın artabileceğini bildirdi.

ABD'de hafta içinde dış ticaret açığı 68,9 milyar dolara gerilerken, Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni 86,4'e yükseldi.

Söz konusu gelişmelerle karışık bir seyir izleyen New York borsasında, haftalık bazda Nasdaq endeksi yüzde 1,85 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, Dow Jones endeksi de yüzde 0,80 değer kaybetti.

14 Haziran ile başlayan haftanın veri takviminde, salı perakende satışlar, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE),New York Fed sanayi endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı, çarşamba FOMC faiz kararı toplantısı ve devamında Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ile konut başlangıçları ve inşaat izinleri, perşembe Philadelphia Fed imalat endeksi verileri takip edilecek.

YURT İÇİNDE GÖZLER TCMB'DE

Yurt içi piyasaların odağında bu hafta sanayi üretimi verileri bulunurken, yurt içi piyasalarda gözler haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, ödemeler dengesi verileri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşmeye çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını tahmin ederken, nisanda cari işlemler hesabının 2,43 milyar dolar açık vereceğini öngörüyor.

Arındırılmış sanayi üretimi nisanda yüzde 66 artışla AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin yüzde 63,5'lik tahminlerini geride bırakırken, aylık bazda yüzde 0,9 geriledi.

Bununla birlikte, Dünya Bankası hafta içinde açıkladığı ekonomik görünüm raporunda Türkiye büyüme tahminini 2021 için yüzde 5'te, 2022 için yüzde 4,5'te sabit tuttu.

Bu gelişmelerle BIST 100 endeksi alıcılı bir seyir izleyerek haftayı yüzde 1,95 artışla 1.460,86 puandan tamamladı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın önemli direnç, 1.390 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Dolar kuru ise Türk lirası karşısında hafta boyunca düşüş eğiliminde hareket ederek 8,28 seviyelerine gerilerken, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarını kısmen telafi etti ve haftayı yüzde 3 azalışla 8,3955'ten tamamladı.

14 Haziran haftasında yurt içinde pazartesi ödemeler dengesi, salı konut satışları ve bütçe dengesi, çarşamba konut fiyat endeksi, perşembe TCMB'nin faiz kararı takip edilecek.