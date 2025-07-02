Polis maaşları ne kadar olacak? Temmuz 2025 zammı ile yeni polis, başkomiser, komiser maaşları ne zaman açıklanacak?

Polis maaşları enflasyon oranına göre yeniden belli olacak. Enflasyon oranı memur maaşlarına yansıyacak. Yeni zam oranı sonrası öğretmen, polis ve hemşire maaşları gibi mesleklerin aylıkları tekrar hesaplanacak. Bu noktada sağlık çalışanları ''Yeni polis maaşı ne kadar 2025?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 2025 Temmuz zammı ile polis maaşları ne kadar olacak, kaç TL? İşte, polis maaşları ile ilgili detaylar