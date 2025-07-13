Prens Harry ve Kral Charles'ın yardımcıları ilk kez zeytin dalı hareketiyle bir araya geldi

Prens Harry'nin 2020'de kraliyet görevlerini bırakarak eşi Meghan Markle ile birlikte ABD'ye taşınmasından bu yana Kral Charles ile arası açık. Baba - oğulun ilişkisi, Prens Harry'nin kraliyet ailesi içinde yaşananları kendi çerçevesinden anlattığı, 'Yedek' (Spare) adlı kitaptan sonra daha da bozuldu. Küslüğün uzlaşmaya doğru gitmesinin en güçlü işareti olarak, her iki tarafın üst düzey danışmanları geçen hafta Londra'da sessiz bir toplantı düzenledi. Bu, yıllardır süren bir soğukluğun ardından barışma çabasıydı.

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Sussex Dükü Harry'nin özel kalem müdürü ve iletişim direktörü Meredith Maines, ABD'nin Montecito şehrinden uçakla geldi ve Kral Charles'ın iletişim sekreteri Tobyn Andreae ile görüştü. Harry ve eşi Meghan Markle adına İngiltere basınından sorumlu Liam Maguire da oradaydı.

Mail on Sunday, gayrı resmi görüşmelerin resmi bir gündemi olmadığını, ancak her iki tarafa da "Yıllar sonra ilk kez bir iletişim kanalı" açmaları için nadir bir fırsat sunduğunu bildirdi. Bir kaynak; "Her iki tarafın da konuşmak istediği şeyler vardı" dedi.