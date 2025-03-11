Prenses Kate Middleton, Milletler Topluluğu etkinliğinde kırmızılar içinde

Kral Charles, kutlama ayininde; "Farklılıklarımızın bir güç kaynağı ve öğrenme fırsatı yerine sorun olduğuna inanmanın çok kolay olduğu bu belirsiz zamanlarda, Milletler Topluluğu'nun olağanüstü ulus ve halk koleksiyonu, destek ve en önemlisi dostluk ruhuyla bir araya geliyor" dedi.