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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi PSG - Barcelona CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        PSG - Barcelona CANLI YAYIN

        Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki PSG - Barcelona maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... İki takım da İspanya'daki rövanş öncesi avantajlı bir skorla sahadan ayrılmayı hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2024 - 21:50 Güncelleme: 10.04.2024 - 22:05
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        STAT: Parc des Princes

        SAAT: 22.00

        YAYIN: Exxen

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        PSG NASIL GELDİ?

        PSG, F Grubu’nda oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Son 16 turunda ise Paris Saint Germain, Real Sociedad’ı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

        BARCELONA NASIL GELDİ?

        Barcelona Devler Ligi’nde H Grubu’nu Porto, Shaktar Donetsk ve Royal Antwerp’in önünde lider tamamladı. Xavi’nin öğrencileri son 16 turunda ise Napoli’yi toplamda 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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