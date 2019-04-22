Puan durumu son maçların ardından merak ediliyor. Spor Toto Süper Lig 29. hafta maçları bu akşamki Sivasspor - Beşiktaş karşılaşmayla bitecek. Dünkü lider Başakşehir ile Rizespor karşılaşmasının beraberlikle sonuçlanması, önümüzdeki haftalarda liderlik yarışını kızıştıracak. Ayrıca tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında aldığı mağlubiyetle kötü istatistiğini sürdürdü. Futbolseverler son gelişmelerin ardından güncel puan durumundaki son tabloyu merak ediyor. Oynanan TFF Spor Toto Süper Lig 29. hafta maçları ile birlikte puan durumu şöyle:
PUAN DURUMU - SPOR TOTO SÜPER LİG 29. HAFTA
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|29
|18
|8
|3
|45
|16
|29
|62
|2.GALATASARAY A.Ş.
|29
|17
|8
|4
|62
|29
|33
|59
|3.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|28
|15
|8
|5
|60
|37
|23
|53
|4.TRABZONSPOR A.Ş.
|29
|15
|7
|7
|52
|38
|14
|52
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|29
|12
|5
|12
|31
|34
|-3
|41
|6.ANTALYASPOR A.Ş.
|29
|12
|5
|12
|33
|46
|-13
|41
|7.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|29
|9
|11
|9
|41
|41
|0
|38
|8.EVKUR YENİ MALATYASPOR
|29
|10
|8
|11
|39
|39
|0
|38
|9.KASIMPAŞA A.Ş.
|29
|11
|5
|13
|47
|51
|-4
|38
|10.ATİKER KONYASPOR
|29
|8
|13
|8
|33
|33
|0
|37
|11.MKE ANKARAGÜCÜ
|29
|10
|6
|13
|30
|42
|-12
|36
|12.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|29
|9
|9
|11
|28
|40
|-12
|36
|13.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|28
|9
|8
|11
|40
|43
|-3
|35
|14.FENERBAHÇE A.Ş.
|29
|7
|12
|10
|34
|40
|-6
|33
|15.BURSASPOR
|29
|5
|14
|10
|25
|34
|-9
|29
|16.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|29
|6
|10
|13
|30
|38
|-8
|28
|17.GÖZTEPE A.Ş.
|29
|8
|3
|18
|26
|37
|-11
|27
|18.AKHİSARSPOR
|29
|6
|6
|17
|30
|48
|-18
|24
20.04.2019 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. 2 - 1 EVKUR YENİ MALATYASPOR
20.04.2019 16:00 AKHİSARSPOR 1 - 2 ANTALYASPOR A.Ş.
20.04.2019 19:00 GALATASARAY A.Ş. 3 - 1 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
20.04.2019 19:00 GÖZTEPE A.Ş. 0 - 1BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
21.04.2019 13:30 MKE ANKARAGÜCÜ 0 - 0 ATİKER KONYASPOR
21.04.2019 16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 1 - 1 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
21.04.2019 19:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 0 FENERBAHÇE A.Ş.
22.04.2019 20:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
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