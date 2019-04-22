Puan durumu son maçların ardından merak ediliyor. Spor Toto Süper Lig 29. hafta maçları bu akşamki Sivasspor - Beşiktaş karşılaşmayla bitecek. Dünkü lider Başakşehir ile Rizespor karşılaşmasının beraberlikle sonuçlanması, önümüzdeki haftalarda liderlik yarışını kızıştıracak. Ayrıca tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında aldığı mağlubiyetle kötü istatistiğini sürdürdü. Futbolseverler son gelişmelerin ardından güncel puan durumundaki son tabloyu merak ediyor. Oynanan TFF Spor Toto Süper Lig 29. hafta maçları ile birlikte puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU - SPOR TOTO SÜPER LİG 29. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 29 18 8 3 45 16 29 62 2.GALATASARAY A.Ş. 29 17 8 4 62 29 33 59 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 28 15 8 5 60 37 23 53 4.TRABZONSPOR A.Ş. 29 15 7 7 52 38 14 52 5.AYTEMİZ ALANYASPOR 29 12 5 12 31 34 -3 41 6.ANTALYASPOR A.Ş. 29 12 5 12 33 46 -13 41 7.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 29 9 11 9 41 41 0 38 8.EVKUR YENİ MALATYASPOR 29 10 8 11 39 39 0 38 9.KASIMPAŞA A.Ş. 29 11 5 13 47 51 -4 38 10.ATİKER KONYASPOR 29 8 13 8 33 33 0 37 11.MKE ANKARAGÜCÜ 29 10 6 13 30 42 -12 36 12.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 29 9 9 11 28 40 -12 36 13.DEMİR GRUP SİVASSPOR 28 9 8 11 40 43 -3 35 14.FENERBAHÇE A.Ş. 29 7 12 10 34 40 -6 33 15.BURSASPOR 29 5 14 10 25 34 -9 29 16.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 29 6 10 13 30 38 -8 28 17.GÖZTEPE A.Ş. 29 8 3 18 26 37 -11 27 18.AKHİSARSPOR 29 6 6 17 30 48 -18 24 Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.