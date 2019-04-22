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Puan durumu 22 Nisan! Spor Toto Süper Lig 29. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu, 29. hafta maçlarının oynanmasıyla birlikte araştırılıyor. Süper Lig 29. hafta heyecanı bu akşamki Sivasspor - Beşiktaş maçı ile son bulacak. Peki dün akşamki maçların ardından Spor Toto Süper Lig puan durumu nasıl? İşte 22 Nisan TFF Süper Lig 29. hafta puan durumu

Puan durumu

Puan durumu son maçların ardından merak ediliyor. Spor Toto Süper Lig 29. hafta maçları bu akşamki Sivasspor - Beşiktaş karşılaşmayla bitecek. Dünkü lider Başakşehir ile Rizespor karşılaşmasının beraberlikle sonuçlanması, önümüzdeki haftalarda liderlik yarışını kızıştıracak. Ayrıca tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında aldığı mağlubiyetle kötü istatistiğini sürdürdü. Futbolseverler son gelişmelerin ardından güncel puan durumundaki son tabloyu merak ediyor. Oynanan TFF Spor Toto Süper Lig 29. hafta maçları ile birlikte puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU - SPOR TOTO SÜPER LİG 29. HAFTA 

 OGBMAYAVP
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK29188345162962
2.GALATASARAY A.Ş.29178462293359
3.BEŞİKTAŞ A.Ş.28158560372353
4.TRABZONSPOR A.Ş.29157752381452
5.AYTEMİZ ALANYASPOR29125123134-341
6.ANTALYASPOR A.Ş.29125123346-1341
7.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.2991194141038
8.EVKUR YENİ MALATYASPOR29108113939038
9.KASIMPAŞA A.Ş.29115134751-438
10.ATİKER KONYASPOR2981383333037
11.MKE ANKARAGÜCÜ29106133042-1236
12.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR2999112840-1236
13.DEMİR GRUP SİVASSPOR2898114043-335
14.FENERBAHÇE A.Ş.29712103440-633
15.BURSASPOR29514102534-929
16.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR29610133038-828
17.GÖZTEPE A.Ş.2983182637-1127
18.AKHİSARSPOR2966173048-1824
 
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
  
SÜPER LİG 29. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI
 
19.04.2019 20:30 KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 1 BURSASPOR

20.04.2019 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. 2 - 1 EVKUR YENİ MALATYASPOR

20.04.2019 16:00 AKHİSARSPOR 1 - 2 ANTALYASPOR A.Ş.

20.04.2019 19:00 GALATASARAY A.Ş. 3 - 1 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

20.04.2019 19:00 GÖZTEPE A.Ş. 0 - 1BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

21.04.2019 13:30 MKE ANKARAGÜCÜ 0 - 0 ATİKER KONYASPOR

21.04.2019 16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 1 - 1 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

21.04.2019 19:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 0 FENERBAHÇE A.Ş.

22.04.2019 20:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

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