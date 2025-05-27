Pusu kurdular! İki şarjör boşalttılar!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Kağıthane'de kan donduran bir infaz yaşandı. Sokak ortasında pusu kuran iki kişi, hedeflerindeki aracı görür görmez harekete geçti ve direksiyondaki gence iki şarjör mermi sıktı.
Giriş: 27.05.2025 - 20:39 Güncelleme: 27.05.2025 - 20:39
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Kağıthane'de kan donduran bir infaz yaşandı.
Sokak ortasında pusu kuran iki kişi, hedeflerindeki aracı görür görmez harekete geçti ve direksiyondaki gence iki şarjör mermi sıktı.
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