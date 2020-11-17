QNB sendikasyon kredisini yeniledi

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QNB Finansbank, sağlanan sendikasyon kredisi sayesinde %130 civarında yenileme rasyosu ile toplam 350 milyon ABD doları tutarında, Türkiye ekonomisine kaynak sağladı.

16 Kasım 2020 tarihinde The Commercial Bank koordinatörlüğü ve Mizuho Bank aracılığı ile imzalanan 367 gün vadeli finansman kredisinin toplam maliyeti; ABD doları için Libor artı yıllık yüzde 2,50 ve Avro için Euribor artı yıllık yüzde 2,25 oldu.

QNB Finansbank, ayrıca, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Mayıs ayında gerçekleştirdiği 100 milyon Avroluk iş birliğini ise 150 milyon Avroya çıkardı. Bankanın 2020 yılında EBRD’den sağladığı finansmanın 100 milyon Avrosu dış ticaretin finansmanı, 50 milyon Avrosu ise KOBİ’lerin desteklenmesi amaçlı kullandırılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, başarıyla tamamlanan sendikasyon kredisinin, uluslararası finans kuruluşlarından gelen yoğun ilgiye istinaden yüzde 30 oranında artırılarak yenilendiğine dikkat çekti. Güzeloğlu şunları söyledi; “Banka olarak hem Türkiye hem de müşterilerimiz için sürdürülebilir bir büyüme yaratmaya odaklandık. Bu hedefin devam ettirilmesi için de tüm gücümüzle çalışıyoruz. COVID-19’un yarattığı tüm zorluklara rağmen yatırımcılardan gelen yoğun ilgi ve taleple birlikte sendikasyon kredimizi yeniledik. Pandemi boyunca başarılı bir seyir gösteren Türk bankacılık sektörü birbiri ardı sıra sendikasyon kredilerini yeniledi. Sağlanan bu finansman yaşadığımız zorlu dönemde uluslararası finans kuruluşlarının sektörümüze olan güveninin bir göstergesi. QNB Finansbank olarak ülkemiz ekonomisini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.