Teknoloji devleri Apple ve Qualcomm, mikro işlemciler üzerindeki anlaşmazlıklarına bağlı tüm davaları karşılıklı olarak sonlandırmaya karar verdiler. İki şirketin konuyla ilgili olarak yaptığı ortak açıklamada, "Dünya çapında tüm suçlamaları geri çektik" denildi. Böylece 2017 yılı başında fitili ateşlenen Apple-Qualcomm kavgası da şimdilik son bulmuş oldu.
İki dev şirket, 1 Nisan 2019’dan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl uzatma opsiyonlu 6 yıllık bir küresel lisans anlaşması yaptı.
Ayrıca taraflar, Apple'ın Qualcomm'a miktarı açıklanmayan bir para ödemesi konusunda da uzlaştı.
Yapılan anlaşmaya göre, Qualcomm Apple'a birkaç yıl boyunca parça tedarik edecek.
iPhone'lar 2016 yılına kadar Qualcomm modem çipleri kullanırken o tarihten sonra bir diğer ABD’li çip üreticisi olan Intel'in ürünlerini kullanmaya başlamıştı. Haberin ardından Qualcomm hisseleri yüzde 23’ten fazla yükselirken, Apple hisseleri sabit kaldı.
INTEL: 5G’DE BEN YOKUM
Apple ile Qualcomm’dan yapılan bu açıklamanın hemen ardından Intel, 5G akıllı telefon uygulamaları ve bilgisayarlar, Nesnelerin İnterneti cihazları ve diğer veri merkezli cihazlar için 4G ve 5G destekli modem çalışmalarını sonlandırdığını duyurdu.
Intel´den konuyla ilgili yapılan açıklamada, şirketin 5G ağ altyapısına yatırım yapmaya ve mevcut 4G akıllı telefon modem ürünlerini müşterilerine sağlamaya devam edeceği belirtildi.
‘KÂRLI OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ!’
Bunun yanında şirketin, "2020 yılında satılması planlananlar da dâhil olmak üzere, gelecekte piyasaya 5G modem ürünleri sürmeyeceği" vurgulandı.
Intel CEO´su Bob Swan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şirket olarak 5G ve ağın `bulutlandırılması´ için oldukça heyecanlıyız fakat akıllı telefon modemi uygulamaları kapsamında kârlılık ve olumlu kazanç elde edileceğini düşünmüyoruz" dedi.
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