ABD merkezli iki büyük teknoloji firması arasında yıllardır devam eden patent kavgasına Çin de dahil oldu. Apple'ın birçok modelinin Çin’deki satışları yasaklandı.

Bu kararın, geçen hafta Çinli teknoloji firması Huawei’nin Mali İşler Direktörü’nün (CFO) ABD yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada’da tutuklanmasının hemen ardından gelmesi ise dikkatleri üzerine çekti.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre işin arka planında, asıl olarak ABD’li iki firmanın birbirlerine karşı başlattıkları hukuk mücadelesi bulunuyor. Ancak süreci hızlandırılmasındaki asıl unsur ise Huawei'nin sahibinin kızı ve CFO’su Ming Vancou’nun tutuklanmasıyla, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının fitilinin tekrar ateşlenmesi.

ABD, hem akıllı telefon pazarında hem de 5G teknolojilerinin altyapısında Çinli firmaların yükselişinden rahatsızlığını, öncelikli olarak kamuda ve kamuyla iş yapan şirketlerde, bu Çinli firmaların ürün ve hizmetlerini kullanılmasını yasaklayarak dile getiriyor.

Hatta ABD Başkanı Donald Trump, Apple başta olmak üzere ABD’li teknoloji firmalarına, Çin’deki üretimlerini kendi ülkelerine kaydırması çağrısı yapıyor. Ancak bu iki ülke arasındaki ticarete de yansıyan soğuk savaştan bağımsız olarak bir de teknoloji pazarında patent kavgaları yıllardır sürüyor. Bu patent savaşlarının son yıllarda en çok ses getirenlerinden biri ise her ikisi de ABD merkezli olan Apple ile Qualcomm arasında.



‘BİZİMLE BÜYÜDÜLER, ŞİMDİ REDDEDİYORLAR!’

Apple, 17 Ocak 2017 tarihinde Qualcomm’a karşı 1 milyar dolarlık dava açmıştı. Bu dava ile Apple, iPhone'un içindeki çipleri üreten Qualcomm’un söz konusu çip teknolojisini sağlama karşılığında Apple'dan haksız yere telif ücreti payı talebinde bulunduğunu ve anti-tekel yasalarını çiğnediğini iddia etmişti.

Bunun üzerine Qualcomm, 11 Nisan 2017’de Apple’a karşı dava açmış ve dava başvurusunda Apple’ın, iPhone’a güç veren Qualcomm’un temel teknolojilerinin değerini düşürmeye çalıştığını ileri sürmüştü. Qualcomm’un, “Apple, iPhone’u Qualcomm’un temel hücresel teknolojilerini kullanmadan inşa edemezdi.

Ancak şimdi, 10 yıllık tarihi büyümenin ardından Apple, bu teknolojilerin değerini kabul etmeyi reddediyor” açıklaması, iki şirket arasındaki ilişkileri deyim yerindeyse, koparmıştı. İşte Çin’in en büyük kentlerinden biri olan Fuzhou’daki mahkemenin Apple ürünleriyle ilgili aldığı son yasaklama kararı da bu karşı davaya dayanıyor.



‘APPLE KARŞILIĞINI VERMİYOR’

Konuyla ilgili olarak Qualcomm’dan da resmi açıklama geldi. Qualcomm, Çin’deki Fuzhou Mahkemesi’nin, Qualcomm’un iki patentli ürününün kullanıldığı iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus and iPhone X modellerinin ithalini ve satışını durdurulması yönünde karar aldığını duyurdu. Apple’ın akıllı telefonlarında kullandığı Qualcomm patentli ürünler daha önce de Çin Patent Enstitüsü tarafından geçerli bulunmuştu.

Qualcomm’un Başkan Yardımcısı ve şirketin baş avukatı olan Don Rosenberg “Müşterilerimizle ilişkilerimize çok değer veriyoruz ve yardım için nadiren mahkemelere başvuruyoruz. Ama aynı zamanda fikri mülkiyet haklarının korunmasına dair de değişmez bir inancımız var. Apple karşılığını vermeyi reddederek, bizim fikri mülkiyetimizden faydalanmayı sürdürüyor. Bu mahkeme kararları Qualcomm’un patent portföyünün önemli bir tasdikidir” dedi.

‘ÇARESİZ BİR GİRİŞİM…’

Davaya söz konusu olan patentlerin iOS 11 sistemi ile çalışan ürünleri kapsadığını, halihazırda satışta olan Apple ürünlerinin iOS 12 ile çalıştığı için kapsam dışı olduğu ileri sürülen Apple'dan yapılan açıklamada ise "Qualcomm'un ürünlerimizi yasaklatma yönündeki çabası, yasa dışı uygulamaları dünyanın her yerinde soruşturulan bir şirketin çaresiz girişimidir. Tüm Apple modellerimiz Çin'deki müşterilerimiz için mevcut bulunmaktadır" denildi.

