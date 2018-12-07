Ticaret savaşında '90 günlük ateşkes' imzalayan ABD ile Çin arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. Kanada'nın dünyanın en büyük cep telefonu ve telekom ekipmanı üreticilerinden Çinli Huawei'nin sahibi Ren Zhengfei'nin kızı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Wanzhou'yu tutuklaması, ABD - Çin ilişkilerinde G-20'de yaşanan ılımlı havayı bozdu. Bugün görülecek davada 46 yaşındaki Meng'in tutukluğuna devam kararı verilir ve ABD'ye iade edilirse, ticaret savaşının yeniden başlaması kaçınılmaz. Uzmanlara göre olabilecek en iyi senaryo, Meng'in tutuksuz yargılanma kararı ile ülkesine geri dönmesi.

PATENTLERİN YÜZDE 10'UNA SAHİP

Habertürk'ten Naime Sert'in haberine göre Çin'in teknoloji devi Huawei'nin hedefte olmasının nedeni akıllı telefon pazarında giderek artan gücünün yanı sıda dünyada devrim yaratması beklenen 5G alanındaki ağırlığı.

Akıllı telefon pazarının en önemli oyuncusu haline gelen, dünya çapında telekomünikasyon ekipmanı üreten en büyük firma olan Huawei, uzun zamandır ABD dışındaki ülkelerin de radarında. Çin'in küresel şirketi, dünyanın gözünü diktiği 5G'nin de en önemli oyuncularından biri ve bu alandaki patentlerin yüzde 10'una sahip.

ÜLKELERDEN YASAK GELDİ

Öte yandan ABD'nin yanı sıra Yeni Zelanda ve Avustralya telekom şirketlerinin Huawei'den 5G ağı için altyapı donanımı tedarik etmelerini yasakladı. Gerekçe ulusal güvenlik endişeleri. İngiliz BT Group da dün Huawei tarafından geliştirilen yazılımları 3G ve 4G sisteminden çıkardığını duyurmuştu. İngiliz dış istihbarat servisi de Çin şirketinin güvenlik riski oluşturabileceğini bildirmişti. Şirketin kurucusu Ren Zhengfei'nin eski Çin Halk Kurtuluş Ordusu mensubu olması bu endişelerin en büyük sebebini oluşturuyor.

ZTE 1 MİLYAR DOLARLIK CEZAYI KABUL ETMİŞTİ



ABD hükümeti nisan ayında da Çinli telekomünikasyon ekipmanı üreticisi ZTE Corp'un yaptırım ihlalinde bulunduğu gerekçesiyle şirkete ABD teknoloji ürünlerinin satışını yedi yıl süreyle yasaklamıştı. ZTE, daha önce yaptırım uygulanan İran ve Kuzey Kore'ye telekomünikasyon ekipmanı göndermesi sebebiyle ceza almıştı. Şirket yasağın kaldırılması için ABD hükümetine 1 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.



'MADE IN CHINA 2025 STRATEJİSİ'



Çin, 2015 yılında açıkladığı "Made in China 2025" stratejisi ile teknolojik bağımsızlığı ve ülkeyi dünyanın üretim lideri haline getirmeyi hedefliyor. ABD Başkanı Donald Trump ise "Önce Amerika" stratejisi izliyor.

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