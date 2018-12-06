Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei'nin sahibi Ren Zhengfei’nin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Wanzhou’nun, ABD’nin İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada’da gözaltına alınması, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına yeni bir cephe daha açtırdı. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Bu kez kılıçların çekildiği alan ise doğrudan akıllı telefon pazarı oldu.

HUAWEİ'NİN SAHİBİNİN KIZI KANADA'DA GÖZALTINDA!

Son yıllarda Huawei, Xiaomi ve ZTE başta olmak Çin merkezli akıllı telefon üreticilerinin boy gösterdiği pazarda, ABD’nin Apple’ı, yıldan yıla kan kaybetti. Hatta 2004 yılında telefon üretimine başlayan ve 2010 yılının ardında küresel pazara yönelen Huawei, bu yılın ikinci çeyreğinde Apple’ı tahtından etti.

Pazar araştırma kuruluşu IDC’nin verilerine göre Huawei’nin 2011 yılının sonunda yüzde 3.5 seviyesinde olan küresel akıllı telefon pazarındaki payı, 2018 yılında yüzde 15’leri aştı.

PİYASALARI SARSAN TUTUKLAMA

Aynı dönemde Apple’ın pazardaki payı ise yüzde 23’lerden yüzde 13’lere kadar düştü. Bundan 7 yıl önce pazarda Apple lehine 20 puan olan makas, bu yıl Huawei lehine döndü.

HER 3 TELEFONDAN BİRİ ONLARDAN ÇIKIYOR

Akıllı telefon pazarına arta ve giriş seviyesi ürünleriyle adım atan Huawei, son dönemde iPhone Xs modellerine rakip olarak çıkardığı Huawei Mate 20 Pro ve Huawei P20 Pro gibi ürünlerle de Apple’ın müşterine kitlesine de göz dikti. Huawei, bu yılın üçüncü çeyreğinde dünya genelinde 52 milyon adet telefon satarken, Apple’ın toplam satış adedi ise 47 milyonun altında kaldı.

Akıllı telefon pazarında büyüme trendi yavaşlamasına karşın Samsung hala yüzde 20’lik payla liderliğini koruyor. Ancak Çinli üreticiler, hem Güney Koreli hem de ABD’li rakibinden gittikçe daha fazla pay almaya devam ediyor.

En çok telefon satan ilk 5 üreticinin 3’ü Çin merkezli şirketler oluştururken, veriler dünyada satılan her 3 akıllı telefondan biri, Çin merkezli Huawei, Xiaomi ve Oppo’dan oluşan üçlüden çıkıyor.

KULLANIM YASAĞI GELMİŞTİ

ABD ile Çin arasında telefon satışlarıyla sınırlı kalmayan teknoloji alanında yaşanan bu rekabet, son aylarda deyim yerindeyse, soğuk savaşa dönüşmüştü.

SATIŞLAR GERİLİYOR!

Geçen ağustos ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı Güvenlik Yetkilendirme Yasası kapsamında Çinli Huawei ve ZTE markaları hükümet kurumlarında ve hükümet kurumlarıyla çalışan şirketlerce satın alınmaması ve kullanılmaması kararı alınmıştı.

TRUMP DA VERGİYLE TEHDİT ETMİŞTİ!

Pazarda son yıllarda Apple ve ABD aleyhine işleyen bu tablo, Çin’i memnun ederken, ABD Başkanı Donald Trump’tan da beklene hamle gecikmedi. Geçen hafta 200 milyar dolar değerindeki Çin ürününde gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltmeyi planladıklarını belirten Trump, başta iPhone modelleri olmak üzere Apple'ın Çin'de üreterek ülkeye ithalatını yaptığı kalan tüm ürünlere de vergi koyma tehdidini yinelemişti.

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