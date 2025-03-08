Ramazan ayına özel birbirinden lezzetli geleneksel yemekler nelerdir?
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte birbirinden lezzetli ve çeşitli iftar sofraları masadaki yerlerini almaya başladı. Özellikle de geçmişten günümüze kadar gelen geleneksel lezzetler, hem damak tadına hitap eden hem de manevi değeri olan yemeklerdir. Peki, geleneksel iftar lezzetlerinin başında neler gelir? İşte detaylar...
Geçmişten günümüze geleneksel iftar lezzetleri Ramazan ayında sofraları süslemiştir. İşte sofraları şenlendirecek o eşsiz iftar lezzetleri:
1. YAYLA ÇORBASI
GEREKLİ MALZEMELER
- 2 su bardağı yoğurt
- 1,5 yemek kaşığı un
- 2 çay kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı limon suyu
- 1 yumurta sarısı
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 6 su bardağı su
- 1 çay bardağı pirinç
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı kuru nane
YAPILIŞI
Çorba tenceresine yoğurt, un, tuz ve limon suyunu ekleyip pürüzsüz olana dek karıştırın. Ardından karışıma yumurta sarısını ekleyin ve karıştırın. Suyunuzu ilave edip orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca pirinci ilave edin ve tekrar kaynamaya bırakın. Ayrı bir tavada zeytinyağı ve tereyağını kızdırıp üzerine kuru naneyi ekleyin ve karıştırın, sonra ocaktan alın.
2. PASTIRMALI KURU FASULYE
GEREKLİ MALZEMELER
- 1,5 su bardağı kuru fasulye
- 1 büyük boy kuru soğan
- 2 orta boy yeşil biber
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- Yarım tatlı kaşığı biber salçası
- 10 dilim çemensiz pastırma
- 1 tatlı kaşığı un
- 2,5 su bardağı sıcak su
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı kimyon
YAPILIŞI
Fasulyeleri en az 3-4 saat suda bekletin. Süzdürdükten sonra tebcereye alın, üzerine soğuk su ekleyip kısık ateşte 30 dk haşlayın. Kuru soğanı küçük küpler halinde doğrayın. Yeşil biberleri ortadan ikiye kesip yarım ay şeklinde doğrayın. Tereyağını geniş bir tencerede eritin, içine küp doğranmış kuru soğanı ekleyip soteleyin, sonra yeşil biberleri ekleyin. Domates ve biber salçasını ekleyin, az miktarda un ekleyin ve 2-3 dk kavurun. Sıcak suyu azar azar ekleyerek sos karışımını açın. Haşlama suyunu süzdüğünüz fasulyeleri tencereye ekleyin. İnce ve uzun parçalar halinde doğradığınız pastırmaları, tuz ve kimyonu ekleyin. Kapağı kapalı tencerede, kısık ateşte 20-25 dk kadar pişirin. Dinlendirdikten sonra tüketebilirsiniz.
3. ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMA
GEREKLİ MALZEMELER
- 1 kg asma yaprağı
- 2 su bardağı pirinç
- 1 adet soğan
- 1/2 su bardağı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı nane
- 1/2 limon suyu
- 1 su bardağı su
YAPILIŞI
Asma yapraklarını sıcak suya koyarak yumuşatın. Pirinci yıkayın ve soğanı ince ince doğrayın. Zeytinyağını bir tavada ısıtıp soğanı kavurun. Pirinci ekleyin ve birkaç dakika karıştırarak kavurun. Baharatları (karabiber, nane, tuz) ekleyin, üzerine limon suyu ve suyu ilave edin. Karışımın suyunu çekmesini bekleyin. Yumuşayan asma yapraklarını düz bir zemin üzerine serin, içine harcı koyarak sıkıca sarın. Sarma işlemini tamamladıktan sonra, bir tencereye dizin ve üzerine suyu dökün. Kapağını kapatıp, kısık ateşte pişirin. Piştikten sonra sıcak servis yapın.
4. GÜLLAÇ
GEREKLİ MALZEMELER
- 1 paket güllaç yufkası
- 1 litre süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı gül suyu
- Ceviz içi veya nar taneleri (isteğe göre)
YAPILIŞI
Sütü kaynatın, içine şekeri ekleyip karıştırın. Gül suyunu ekleyin. Güllaç yapraklarını bir tepsiye serin, üzerine sütlü karışımdan dökün. Yufkalar yumuşadığında kat kat dizmeye devam edin. Üzerini ceviz ve narla süsleyip soğumaya bırakın.
5. KARNIYARIK
GEREKLİ MALZEMELER
- 6 orta boy patlıcan
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 büyük boy kuru soğan
- 2 yeşil biber
- 350 gram kıyma
- 2 diş sarımsak
- Yarım tatlı kaşığı biber salçası
- Yarım tatlı kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 2 domates
- 6 orta boy yeşil sivri biber
- 1 avuç maydanoz
- 1 su bardağı ayçiçek yağı
YAPILIŞI
Yıkanan patlıcanları pijamalı şekilde soyun ve tuzlu suda bekleyin. Zeytinyağını tavada kızdırın, içine yemeklik doğradığınız 1 soğan ekleyin ve kavurun. Ardından yeşil biberi ekleyin. Onu da kavurduktan sonra kıymayı da ekleyin ve renk alıp suyunu çekene kadar pişirin. Arada karıştırarak içine sarımsak, domates salçası, biber salçası, tuz ve karabiberi ekleyin. Küp doğranmış domatesleri ekleyin, 5 dk pişirdikten sonra altını kısın ve maydanozları ekleyin. Sonra ocaktan alın. Patlıcanları yağda kızartın. Fırınlamak üzere bir kaba yerleştirin. Patlıcanları orta kısımlarından yayın ve içine harcınızı ekleyin. Üzerini cherry domates ve biber dilimleri ile süsleyin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dk kadar pişirin. Sıcacık servis edin.
6. TAVUKLU PİLAV
GEREKLİ MALZEMELER
- 1 adet tavuk
- 2 su bardağı pirinç
- 1 adet soğan
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 3 su bardağı su
YAPILIŞI
Tavukları haşlayın ve didikleyin. Soğanı doğrayıp tereyağında kavurun, üzerine pirinci ekleyip 2-3 dakika kavurun. Üzerine sıcak suyu ve tavukları ekleyin. Karıştırıp, kısık ateşte pilavın suyunu çekmesini bekleyin. Pilav piştikten sonra 10-15 dakika demlenmesini bekleyip, sıcak servis edin.
7. TULUMBA TATLISI
GEREKLİ MALZEMELER
- 1 su bardağı su
- 1 su bardağı un
- 1/2 su bardağı irmik
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 adet yumurta
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 paket kabartma tozu
- Sıvı yağ (kızartmak için)
Şerbet için:
- 2 su bardağı şeker
- 2 su bardağı su
- 1 dilim limon
YAPILIŞI
Suyu kaynatıp, tereyağını eritin. Un, irmik ve tuzu ekleyip karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra yumurtayı ekleyip karıştırın. Karışımı sıkma torbasına koyup, kızgın yağda kızartın. Şerbet için şeker ve suyu kaynatıp, limon ekleyin. Kızaran tulumbaları sıcak şerbetin içine atıp, çekmesini bekleyin.