5. KARNIYARIK

GEREKLİ MALZEMELER

- 6 orta boy patlıcan

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 büyük boy kuru soğan

- 2 yeşil biber

- 350 gram kıyma

- 2 diş sarımsak

- Yarım tatlı kaşığı biber salçası

- Yarım tatlı kaşığı domates salçası

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber

- 2 domates

- 6 orta boy yeşil sivri biber

- 1 avuç maydanoz

- 1 su bardağı ayçiçek yağı

YAPILIŞI

Yıkanan patlıcanları pijamalı şekilde soyun ve tuzlu suda bekleyin. Zeytinyağını tavada kızdırın, içine yemeklik doğradığınız 1 soğan ekleyin ve kavurun. Ardından yeşil biberi ekleyin. Onu da kavurduktan sonra kıymayı da ekleyin ve renk alıp suyunu çekene kadar pişirin. Arada karıştırarak içine sarımsak, domates salçası, biber salçası, tuz ve karabiberi ekleyin. Küp doğranmış domatesleri ekleyin, 5 dk pişirdikten sonra altını kısın ve maydanozları ekleyin. Sonra ocaktan alın. Patlıcanları yağda kızartın. Fırınlamak üzere bir kaba yerleştirin. Patlıcanları orta kısımlarından yayın ve içine harcınızı ekleyin. Üzerini cherry domates ve biber dilimleri ile süsleyin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dk kadar pişirin. Sıcacık servis edin.