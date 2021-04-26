Korona virüs tedbirleri kapsamında vaka sayılarına göre yeni tedbirler alındı. Sokağa çıkma yasağı saat değişikliğine gidilerek uygulanmaya devam ediyor. Buna göre Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. İşte Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

13-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı henüz belli olmadı. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı sonrası detayların belli olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 haftalık kısmi kapanmanın ardından vaka sayılarında iyileşme olmazsa çok daha sert uygulamaların geleceğini duyurdu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması;

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum. Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir.’ dedi.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL?

11 ayın sultanı Ramazan 13 Nisan'da günü başladı. Ramazan Bayramı'nın birinci günü ise 13 Mayıs'ta başlıyor. 15 Mayıs bayramın son günü olacak.