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Tam kapanma nedir? Tam kapanma olursa hangi önlemler alınacak? Gözler Kabine Toplantısı'nda

Tam kapanma nedir? Sorusu merak ediliyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı öncesi vatandaşlar tam kapanmanın detaylarını araştırıyor. Peki, tam kapanma nedir? Tam kapanma kararı alınırsa hangi önlemler alınacak? İşte detaylar...

Tam kapanma nedir? Tam kapanma olursa hangi önlemler alınacak? Gözler Kabine Toplantısı'nda

Son Kabine Toplantısı'nda vaka sayılarındaki artış nedeniyle kısmi kapanma kararı çıkmıştı. Ancak vaka sayılarında istenen düşüş yaşanmazsa tam kapanma olabileceği belirtilmişti. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe’de gerçekleştirilecek kabine toplantısı öncesi vatandaşlar 'Tam kapanma nedir?' Sorusuna yanıt arıyor. Peki, tam kapanma nedir? Tam kapanma kararı alınırsa hangi önlemler alınacak? İşte detaylar...

TAM KAPANMA NEDİR?

Tam kapanma bölgedeki tüm kurumların belli bir süreliğine kapatıldığı ve insanların çok istisna haller dışında evinden çıkmasının yasaklandığı tedbir anlamına gelmektedir.

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, salgınla mücadelede alınacak yeni önlemleri masaya yatıracak. Kabine toplantısında alınan kararları cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyu ile paylaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki hafta önce yapılan kabine toplantısında kısmi kapanma kararlarını aktarmıştı. Erdoğan, “Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek, devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir” ifadelerini kullanmıştı.

Ramazan bayramı ve 19 Mayıs'ı içine alacak 2-3 haftalık tam kapanma kararı masada olacak. Bakan Koca’nın vereceği bilgiler ve güncel risk haritası ışığında iki haftadır uygulanan kısmi normalleşmenin seyri değerlendirilecek. Vaka sayısında istenilen düzeyde olmasa da bir gerileme söz konusu…

21 Nisan’da 62 bin dolayında olan vaka sayısı 40 bin dolayına geriledi. Bu veriler ışığında, kısmi kapanma devam edecek mi? Ek tedbirler alınacak mı, yoksa tam kapanma mı olacak? Nihai kararı verilecek. İşte bu nedenle bugün gerçekleşecek kabine toplantısı önümüzdeki 1 aylık süreci belirlemesi açısından büyük önem taşıyor.

TAM KAPANMA KARARI ALINIRSA HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK?

Kabine toplantısında, ramazan bayramı ve 19 Mayıs'ı da içine alacak 2-3 haftalık bir tam kapanma kararı çıkması beklentisi oldukça yüksek. Tam kapanmada kamu ve özel işyerleri kapalı olacak. Zorunlu üretim sektörleri ve marketler gibi hizmetler ise devam edecek. Sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat yasağı da gündeme gelecek.

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