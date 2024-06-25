Real Madrid, Nacho Fernandez'e veda etti

İspanya La Liga ekibi Real Madrid, sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki defans oyuncusu Nacho Fernandez'in takımdan ayrıldığını duyurdu. Konuya ilişkin eflatun-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Takım kaptanımız Nacho Fernandez, Real Madrid'den ayrılma kararı aldı. Real Madrid olarak, kulübümüzün büyük efsanelerinden Nacho'ya şükran ve sevgilerimizi sunuyoruz" denildi.

"HAYATIMIN KULÜBÜNE VEDA EDİYORUM"

Nacho ise ayrılığının ardından yaptığı açıklamada, "Hayatımın kulübü Real Madrid'e veda ediyorum. Buraya 10 yaşımda geldim, insan ve oyuncu olarak kendimi şekillendirdim. Kazanmayı ve kaybetmeyi, savaşmayı ve acı çekmeyi, keyif almayı, her zaman coşku ve kararlılıkla yaşamayı öğrendim. Bugün olduğum her şeyi öğrendim. Çocukken birçok kez stadımız Santiago Bernabeu'da oynamanın hayalini kurardım ve bugün 15. Şampiyonlar Ligi kupamızı kaldırmayı başaran kaptan olarak dönemimi sonlandırmanın onurunu yaşıyorum. 24 yıllık mutlak özveri, tutku ve coşkunun ardından sizlere veda ediyorum. Beni, kulübü için her şeyini veren bir genç oyuncu olarak hatırlamanızı isterim" ifadelerini kullandı.