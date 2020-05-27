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Koronavirüs salgını nedeniyle satışların büyük kayıplar yaşayan Renault, Nissan ve Mitsubishi İttifakı, rekabetçiliği ve kârlılığı artırması hedeflenen yeni iş birliği modelini açıkladı.

Buna göre, üye şirketler, ortaklarının ticari gelişimlerini desteklemek için kendi liderlik pozisyonlarını ve coğrafi güçlerini kullanarak ortak satın alma gibi alanlarda mevcut İttifak avantajlarını geliştirecek.

İttifak'ın Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkanı ve Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard, yeni iş modeli hakkında, "Yeni iş modeli, İttifak'ın her bir ortak şirketin varlıklarından ve iş kapasitesinden en iyi şekilde faydalanmasını ve aynı zamanda faaliyetlerini bu şirketlerin kendi kültür ve geçmişlerinden gelen değerleri üzerine inşa etmesini sağlayacak. İttifak'ın üç ortağı, her müşterinin yararına tüm coğrafyalarda, tüm araç segmentlerini ve teknolojilerini kapsarken, İttifak üyesi şirketlerin rekabetçiliğini, sürdürülebilir kârlılığını ve sosyal ve çevresel sorumluluğunu artırmak için çalışacaktır" dedi.

ÜRETİM MALİYETLERİ YÜZDE 40 AŞAĞI ÇEKİLECEK

Yapılan açıklamaya göre, üç şirketin liderleri, iş birliği yapacakları araçlar için lider-takipçi programı ilkelerini kabul etti.

Bu ilkeler ise şu şekilde sıralandı:

- Platformdan üst gövdeye kadar İttifak'ın standardizasyon stratejisini daha ileri taşımak;

- Her bir ürün segmenti için, lider şirketin tasarladığı ve takipçilerin ekiplerinin desteklediği bir ana araca (lider araç) ve kardeş araçlara odaklanmak;

- Her bir markanın lider ve takipçi araçlarının, uygun olduğu durumlarda üretimin gruplandırılması dahil olmak üzere en rekabetçi donanım kullanılarak üretilmesini sağlamak;

- Hafif ticari araçlarda lider-takipçi ilkesinin halihazırda uygulandığı üretim paylaşımını temel almaya devam etmek.

İttifakın lider-takipçi stratejisinin, model yatırım maliyetini yüzde 40'a kadar düşürmesi öngörülüyor.

FARKLI BÖLGELERDE İTTİFAKA LİDERLİK EDECEKLER

Yeni plan çerçevesinde, Çin, Kuzey Amerika ve Japonya'da Nissan, Avrupa, Rusya, Güney Amerika ve Kuzey Afrika'da Renault, ASEAN ve Okyanusya bölgesinde ise Mitsubishi Motors lider ittifak içinde lider konumda olacak.

Öte yandan, 2025 sonrasında C-SUV segmentinin yenilenmesi Nissan liderliğinde yapılırken, Avrupa'da B-SUV segmentinin yenilenmesine ise Renault'un liderlik edeceği bilgisi verildi

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