Otomotivin tepesinden kontrbas kutusuna

Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Geçtiğimiz yıl yolsuzluk suçlaması ile Japonya'da tutuklanan ve bir süre önce de Tokyo'da ev hapsine alınan Nissan-Renault-Mitsubishi İttifakı'nın kurucusu ve eski CEO'su Carlos Ghosn'un vatandaşı olduğu Lübnan'a kaçışının yankıları sürüyor.

Eski CEO'nun filmleri aratmayan kaçışında Türkiye'yi durak olarak kullanması ise, işi daha da ilginç kılıyor. Öyle ki, Carlos Ghosn'un kaçış planı hakkında atılan iddialara göre, Ghosn'u taşıyan özel jet önce Tokyo'dan İstanbul'a uçmuş, ardından İstanbul'dan havalanan bir başka özel jet eski CEO'yu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a taşımıştı.

Ghosn'un Tokyo'da ev hapsinde tutulduğu evden ise bir müzik aletinin içinde çıkış yaptığı aktarılıyor. Buna göre, boyu 1.67 santimetre olan Ghosn'un tutulduğu eve müzisyen kıyafeti ile giren özel bir ekip, uzunluğu 2 metre ve genişliği de 60 santimetre civarında olan kontrbas kutusunun içinde eski CEO'yu evden kaçırdı.

Aynı kutunun içinde uçağa kadar taşınan Ghosn'un Tokyo'dan geldiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaklaşık 2 saatlik bekleyişin ardından Beyrut'a uçtuğu ve Lübnan'a vatandaşlığının bulunduğu Fransa pasaportu ile giriş yaptığı belirtiliyor.

Carlos Ghosn'un kaçışını eşi Carole Ghosn'un organize ettiği de iddialar arasında.

Öte yandan Ghosn'un Japonya'dan kaçışında ve Türkiye'den Lübnan'a gidişinde kullandığı uçakların rotası, havacılık uygulamalarına da yansımış durumda.

Fransa, Brezilya ve Lübnan vatandaşlığı bulunan Ghosn, Lübnan ile Japonya arasında suçlu iade anlaşması bulunmadığı için Beyrut'a kaçtığı belirtiliyor.

NISSAN'I İFLASTAN KURTARDI

1999 yılında Renault ile Nissan'ın ortaklık kurmasına öncülük eden Ghosn, 2001 yılında Nissan'ın hem CEO'su hem de yönetim kurulu başkanı oldu.

Bu tarihten sonra yaklaşık 20 milyar dolar borcu bulunan Nissan'ı iflastan kurtaran ve yeniden inşa ederek kâra geçiren Ghosn, böylece otomotiv sektöründe haklı bir üne kavuştu.

2005 yılında Renault'un başkanlığına getirilen Carlos Ghosn, 2016 yılında ise Mitsubishi ile ortaklık yapılmasında öncü oldu. Ghosn, Aralık 2016'da Nissan ve Renault haricinde Mitsubishi Motors'un da yönetim kurulu başkanlığını üstlenmişti.

Tokyo'da görevini kötüye kullanmak, maaşını eksik bildirmek, şirket kaynaklarını kendi çıkarlarına kullanmak gibi bir dizi suçlama ile Kasım 2018'de tutuklanan Carlos Ghosn, 2019'un başında her üç şirketteki görevlerinden azledildi.

Mart ayında Japonya tarihindeki en yüksek kefalet bedeli olan 9 milyon dolar karşılığında hapisten çıkan Ghosn, bir süre sonra ise Tokyo'da ev hapsine alındı.

Ghosn 8 Ocak’ta Beyrut’ta bir basın toplantısı yapmayı planlıyor. Açıklamaları dünya kamuoyu tarafından merakla takip edilecek.