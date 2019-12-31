Nissan'ın eski CEO'su Lübnan'a kaçtı

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Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Tokyo'dan Lübnan'a kaçtığı ortaya çıktı.

Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nın kurucu CEO'su Ghosn, yaptığı açıklamada, "Japon adalet sistemi tarafından daha fazla esir tutulmamak için artık Lübnan'dayım" dedi.

Ghosn yaptığı açıklamada, "Adaletten kaçmıyorum, adaletsizlikten ve politik zulümden kaçıyorum. Artık medya ile serbestçe iletişim kurabilirim, bunu haftaya yapabilirim" dedi.

2018 yılının sonlarında hakkındaki yolsuzluk suçlamaları ile Tokyo'da tutuklanan Ghosn, ilerleyen günlerde Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'ndaki görevlerinden azledilmişti.

Ghosn'un Fransa, Brezilya ve Lübnan vatandaşlığı bulunuyor.

Carlos Ghosn'un Lübnan'da bulunduğuna dair yaptığı açıklamalara rağmen, Japon otoriteler devrik CEO'nun ülkeden çıkışına dair ellerinde herhangi bir delil bulunmadığını aktarıyor.

Japon haber ajansı NHK'ın aktardığına göre, tutuklandığından pasaportuna el konulan Ghosn'un, sahte kimlik kullanarak özel jet ile Beyrut'a gittiği belirtiliyor.

Öte yandan, Wall Street Journal'ın iddiasına göre ise, eski CEO Lübnan'a kaçış rotasını Türkiye üzerinden çizdi. Öyle ki, Carlos Ghosn'un Tokyo'da Türkiye akrtarmalı Lübnan'a uçtuğu belirtiliyor.

ÖZEL JETİNDE TUTUKLANMIŞTI

Carlos Ghosn, 19 Kasım 2018 günü Tokyo Havalimanı'na inen özel jetinde tutuklanmıştı. Mart ayında Japonya'da bugüne kadarki en yüksek kefalet tutarı olan 9 milyon karşılığında serbest kalan Ghosn, bir sonra ise yeniden tutuklanmış ve ev hapsine tutulmaya başlanmıştı.

1996 yılında Renault'a geçen Ghosn, 1999 yılında Renault-Nissan İttifakı'nın kurulmasına öncü olmuştu.

Ghosn, 2000'lerin başında Nissan'ı iflastan kurtararak sektörde ün edinmişti.