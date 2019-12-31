Nissan'ın eski CEO'su Lübnan'a kaçtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerOtomobil

Nissan'ın eski CEO'su Lübnan'a kaçtı

Japonya'da ev hapsinde tutulan Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nın eski CEO'su Carlos Ghosn'un, Lübnan'a kaçtığı ortaya çıktı. Gelişme Ghosn'un bizzat kendisinin yaptığı açıklama ile duyuldu. Yolsuzluk ile suçlanan ve 1 yıldan fazladır Tokyo'da tutuklu bulunan Ghosn, "Japon adalet sistemi tarafından daha fazla esir tutulmamak için artık Lübnan'dayım" dedi. Fransa, Brezilya ve Lübnan vatandaşlığı bulunan Ghosn'un, Tokyo'dan sahte kimlik kullanarak bir özel jet ile Tokyo'dan Beyrut'a Türkiye üzerinden kaçtığı aktarılıyor

carlos ghosn
HABERTURK.COM / Reuters

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Tokyo'dan Lübnan'a kaçtığı ortaya çıktı.

Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nın kurucu CEO'su Ghosn, yaptığı açıklamada, "Japon adalet sistemi tarafından daha fazla esir tutulmamak için artık Lübnan'dayım" dedi.

Ghosn yaptığı açıklamada, "Adaletten kaçmıyorum, adaletsizlikten ve politik zulümden kaçıyorum. Artık medya ile serbestçe iletişim kurabilirim, bunu haftaya yapabilirim" dedi.

2018 yılının sonlarında hakkındaki yolsuzluk suçlamaları ile Tokyo'da tutuklanan Ghosn, ilerleyen günlerde Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'ndaki görevlerinden azledilmişti.

Ghosn'un Fransa, Brezilya ve Lübnan vatandaşlığı bulunuyor.

Carlos Ghosn'un Lübnan'da bulunduğuna dair yaptığı açıklamalara rağmen, Japon otoriteler devrik CEO'nun ülkeden çıkışına dair ellerinde herhangi bir delil bulunmadığını aktarıyor.

Japon haber ajansı NHK'ın aktardığına göre, tutuklandığından pasaportuna el konulan Ghosn'un, sahte kimlik kullanarak özel jet ile Beyrut'a gittiği belirtiliyor.

Öte yandan, Wall Street Journal'ın iddiasına göre ise, eski CEO Lübnan'a kaçış rotasını Türkiye üzerinden çizdi. Öyle ki, Carlos Ghosn'un Tokyo'da Türkiye akrtarmalı Lübnan'a uçtuğu belirtiliyor.

ÖZEL JETİNDE TUTUKLANMIŞTI

Carlos Ghosn, 19 Kasım 2018 günü Tokyo Havalimanı'na inen özel jetinde tutuklanmıştı. Mart ayında Japonya'da bugüne kadarki en yüksek kefalet tutarı olan 9 milyon karşılığında serbest kalan Ghosn, bir sonra ise yeniden tutuklanmış ve ev hapsine tutulmaya başlanmıştı.

1996 yılında Renault'a geçen Ghosn, 1999 yılında Renault-Nissan İttifakı'nın kurulmasına öncü olmuştu.

Ghosn, 2000'lerin başında Nissan'ı iflastan kurtararak sektörde ün edinmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Aracı olanlar dikkat! 2020 araç muayene ücretleri belli oldu
OTOMOBİLAracı olanlar dikkat! Yeni tarife belli oldu
Çin'de ürettiği otomobilleri satışa sunmaya başladı
OTOMOBİL'Made in China' Tesla yola çıktı
Yerli otomobil fiyatı belli mi? Yerli otomobil ne zaman çıkacak?
OTOMOBİLYerli otomobil fiyatı belli mi?
SON DAKİKA! Ekonomik güven endeksi yılın zirvesinde - Haberler
OTOMOBİLEkonomik güven endeksi yılın zirvesinde
Yerli otomobil rakiplerine teknik fark atacak
OTOMOBİLRekabette eli güçlü
Tasfiyelik araç satışından 265 milyon lira geldi
OTOMOBİLHasılat ikiye katlandı
Motosiklet sektörünün 2019 cirosu 1.9 milyar TL
OTOMOBİLMotosiklet satışından 1.9 milyar TL
VW elektrikli otomobil üretim planlarını 2 yıl öne çekti
OTOMOBİLVW elektrikli planlarını öne çekti
Yerli otomobil dünya basınında geniş yer buldu
OTOMOBİLDünya basınında geniş yer buldu
Türkiye'nin yerli otomobilini o ekip geliştirdi
OTOMOBİLİşte o yerli ekip!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X