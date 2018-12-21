Yaklaşık bir ay önce Japonya'da tutuklanan Nissan'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Carlos Ghosn'un, başka bir suçlama ile yeniden tutuklandığı açıklandığı. Bir kaç gün içinde serbest kalması beklenen eski CEO'nun böylece yılı hapiste kapatacağı kesinleşmiş oldu.

Gelirini milyonlarca dolar eksik beyan ederek vergi kaçırdığı iddiası ile bir süre önce tutuklanan Ghosn, bu sefer de şirketi zarara uğratmak suçlamasıyla karşı karşıya. Öyle ki, Japon savcılar Ghosn'un 2008 yılındaki küresel mali kriz döneminde özel yatırımları yüzünden Nissan'ı 16.6 milyon dolar zarara uğrattığını iddia ediyor.

MİLYONLARCA DOLAR ZARARA UĞRATTIĞI İDDİA EDİLİYOR

İddialar arasında, Ghosn'un Haziran 2009 ile Mart 2012 tarihleri arasındaki dört farklı olayda da şirketi 14.7 milyon dolarlık daha zarara uğrattığına yer veriliyor.

19 Kasım'dan beri tutuklu bulunan Ghosn, süreç içinde Nissan ve Mitsubishi'nin yönetim kurulu başkanlığı koltuğundan alındı. Ghosn'un yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Renault ise suçlamalar kesinleşinceye kadar geçici bir başkan atadığını duyurdu.

Tokyo Bölge Mahkemesi, dün kazancını düşük gösterdiği gerekçesiyle "finansal suiistimalle" suçlanan ve halihazırda tutuklu bulunan Ghosn'un tutukluluk süresinin 10 gün daha uzatılmasına yönelik savcılık talebini reddetmişti. Son gelişmelerin ise, mahkemenin reddetmesine rağmen Ghosn'un tutukluluk halini 10 gün daha uzatacağı belirtiliyor.

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