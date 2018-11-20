Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Carlos Ghosn'un tutuklanmasının ardından, ünlü CEO hakkında yürütülen soruşturmanın detayları netleşmeye başladı.

Soruşturmayı yürüten Japon savcılar, 64 yaşındaki Ghosn'un 2010-2014 döneminde toplam geliri olan 88.6 milyon dolar yerine bu tutarın 44.2 milyon dolarlık kısmını beyan ettiğini vurgulayarak, ünlü CEO'nun Japonya'daki vergi yasasını ihlal ettiği bilgisini paylaştı.

Japonya'da söz konusu yasa ihlallerine en fazla 10 yıl hapis cezası veriliyor. Mahkeme bazı durumlarda ise cezayı 88.6 bin dolar para cezasına çevirebiliyor. Tokyo Savcılığı, Nissan'ın operasyonlarında da konuyla ilgili herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde şirkete 6.2 milyon dolar ceza kesilebileceğini bildirdi.

BELGELER NISSAN ÇALIŞANLARINDAN

Yapılan açıklamaya göre, Ghosn soruşturmasını yürüten Japon savcılar, CEO'yu kıskaca alabilmek için bir tür 'uzlaşma' yoluna gitti. Buna göre Haziran ayında başlayan soruşturma kapsamında bazı Nissan çalışanları Tokyo Savcılığı ile işbirliği yaptı. Gizlilik içinde yürütülen soruşturmada tepe yöneticiler hakkında bilgi sağlayan 'düşük profilli' şüphelilerin, soruşturmaya katkıları göz önüne alınarak davadan ceza indirimi alacakları kaydedildi.

Japon savcıların 'uzlaşma' methodu ile yürüttüğü soruşturma biçimi, delil karartması muhtemel üst düzey isimleri mahkemeye çıkarmak için kullanılıyor. Carlos Ghosn'un, söz konusu method ile yakalanan en üst düzey isim olduğu belirtildi.

ÖZEL JETİNDE SORGULANDI

Carlos Ghosn'u tutuklanma süreci ise, CEO'nun uçağının Tokyo Haneda Havalimanına inmesi ile başladı.

Ünlü CEO'yu havaalanına iner inmez özel jetinin içinde kısa bir sorguya alan savcıların yanı sıra, diğer savcılık ekipleri de aynı saatlerde Nissan'ın Yokohoma'daki merkezinde ve Ghosn'un Tokyo'nun Moto-Azabu bölgesindeki evinde aramalar gerçekleşti. Uçaktaki sorgusunu ardından Ghosn, havalimanında hazır bekleyen beyaz minibüsler ile götürüldü.

JAPONYA'NI EN ÇOK KAZANAN CEO'SU OLDU

2009 yılında aldığı 7.9 milyon dolarlık maaş ile Ghosn'un, Japon şirketlerin yöneticileri arasında en çok kazanan CEO olduğu kaydediliyor. Bunu takip eden yıllarda ise yılda 8.8 milyon dolar maaş alan Ghosn, 8 yıl boyunca ülkede en çok kazanan ilk 10 yönetici arasında oldu.

'OLMASI GEREKENDEN DAHA GÜÇLÜYDÜ'

Dün gece Japonya'da bir basın toplantısı düzenleyen Nissan CEO'su Hiroto Saikawa, "Ghosn'un elinde olması gerekenden fazla yetki bulunuyor. Yönetimde belirgin sıkıntılar bir süredir vardı. Carlos'un 2005 yılında hem Renault hem de Nissan'ın CEO'su olmasının etkilerini yeterince tartışmadık" dedi. Ghosn'un usulsüzlüklerinin ciddi boyutlarda olduğunu belirterek, bu durumun yıllar boyunca sürdüğünü kaydeden Sakawa, "Büyük bir hayal kırıklığı ve üzüntü içindeyim" ifadesini kullandı.

Sakawa, perşembe günü düzenlenecek yönetim kurulu toplantısında Ghosn'un görevden alınmasının görüşüleceğinin bilgisini paylaştı. Geçen yıl Nissan'daki CEO'luk görevini Hiroto Sakawa'ya devreden Carlos Ghosn, şirketin yönetim kurulu başkanı olarak kalmıştı.

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