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        Haberler Yaşam Taste Atlas'a göre en popüler dolma çeşitleri

        Taste Atlas'a göre en popüler dolma çeşitleri

        Taste Atlas (Lezzet Atlası) okurlarının verdiği oylamadan yola çıkarak 'en popüler dolma çeşitleri' listesi hazırladı. Okurlarının verdiği oylamayla belirlenen listede biber dolması ilk sırada yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 09:00 Güncelleme: 19.05.2024 - 00:12
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        1

        Geleneksel tariflerin ve otantik restoranların öne çıkarılması için içerikler üreten Taste Atlas (Lezzet Atlası) en popüler dolma çeşitlerini sıraladı. Okurlarının verdiği oylamayla belirlenen dolma çeşitleri listesinde biber dolması ilk sırada yer aldı. Onu, patlıcan dolması izledi. Sitede en popüler dolmalar şu cümlelerle tarif edildi...

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        BİBER DOLMASI

        Biber dolması, Türk mutfağının sevilen bir lezzeti olarak biliniyor. Bu geleneksel yemekte biberler, genellikle kıyma (dana veya kuzu), pirinç ve soğan karışımıyla dolduruluyor. Üzüm, çam fıstığı, nane ve sarımsak gibi ekstra malzemeler de bazı tariflerde kullanılıyor. Dolmalar, yavaşça az suda yumuşayana kadar pişiriliyor. Yanında taze ekmek ve yoğurtla servis edilmesi öneriliyor. İsteğe bağlı olarak, et kullanmadan hazırlanıp soğuk olarak da servis edilebiliyor.

        3

        KURU PATLICAN DOLMASI

        Patlıcan dolması, ülke genelinde birçok kebapçıda meze olarak sunuluyor. Kuru patlıcan dolması olarak bilinen bu yemek tipik olarak kurutulmuş patlıcanlarla yapılıyor. Kuru patlıcanlar önce yumuşayana kadar haşlanıyor. Daha sonra nane, nar ekşisi, soğan, kıyma, pirinç, bulgur, kuş üzümü veya çam fıstığı gibi malzemelerle dolduruluyor. Patlıcan dolmasının yoğurt, kıtır ekmek veya yeşil zeytin salatası ile birlikte tüketilmesi tavsiye ediliyor.

        4

        KABAK DOLMASI

        Kabak dolması, Türk mutfağında yaygın olarak tüketilen bir lezzet. Bu yemeği oluşturan ana malzemeler genellikle kıyma (dana veya kuzu), pirinç, soğan ve domates... Yemek maydanoz, tuz ve karabiber ile tatlandırılıyor. Sade veya sarımsaklı yoğurt ile birlikte sunuluyor.

        5

        DOMATES DOLMASI

        Bu popüler Türk yemeğinde doldurulmuş ve pişirilmiş domateslerden oluşuyor. Domatesler kıyma, pirinç, soğan, maydanoz, zeytinyağı, nane ve baharat karışımı ile dolduruluyor. Daha sonra büyük bir tencereye dik olarak yerleştiriliyor ve yumuşayana ve dolgu tamamen pişene kadar pişiriliyor. Yemek pul biberle süslenip yoğurtla servis ediliyor.

        6

        ENGİNAR DOLMASI

        Geleneksel bir Türk yemeği olan enginar dolması pirinç, soğan, maydanoz, zeytinyağı ve çeşitli baharatların bir araya getirilmesiyle hazırlanıyor. Enginarların içi bu karışımla dolduruluyor, üzerine zeytinyağı gezdiriliyor. Ardından yumuşayana kadar dolmalar pişiriliyor.

        7

        YAPRAK DOLMASI

        Asma yaprağından hazırlanan bu lezzetin Azerbaycan'ın ulusal yemeği olduğu, düğünlerde servis edildiği, Türkiye'deki versiyonunun aksine küçük ve yuvarlak olduğu belirtiliyor.

        #biber dolması
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        #haberler
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