Taste Atlas'a göre en popüler dolma çeşitleri

BİBER DOLMASI

Biber dolması, Türk mutfağının sevilen bir lezzeti olarak biliniyor. Bu geleneksel yemekte biberler, genellikle kıyma (dana veya kuzu), pirinç ve soğan karışımıyla dolduruluyor. Üzüm, çam fıstığı, nane ve sarımsak gibi ekstra malzemeler de bazı tariflerde kullanılıyor. Dolmalar, yavaşça az suda yumuşayana kadar pişiriliyor. Yanında taze ekmek ve yoğurtla servis edilmesi öneriliyor. İsteğe bağlı olarak, et kullanmadan hazırlanıp soğuk olarak da servis edilebiliyor.