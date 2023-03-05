Hicri takvime göre Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat Kandili olarak idrak edilir. İslam dinindeki en özel günlerden biri olan Berat Kandili; Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Bizler de sizler için hadisli, dualı, en anlamlı ve güzel Berat Gecesi mesajları ve Kandiliniz Mübarek Olsun sözlerini derledik. İşte resimli Berat Kandili mesajları...