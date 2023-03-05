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Berat Kandili heyecanı başladı! İşte Diyanet Takvimi'ne göre Berat Kandili tarihi

Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili peş peşe gelen kandillerin ardından Ramazan öncesi son Berat Kandili tarihi merakla araştırılıyor. Peki, günahların mağfiret olduğuna inanılan Berat Kandili ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi Berat Kandili tarihi...

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  • BERAT KANDİLİ ME ZAMAN? Geri sayım başladı! Diyanet Takvimi 2023 Kandil Tarihleri: Berat Kandili bugün mü? Yarın kandil mi?

    Berat Kandili ne zaman, bugün kandil mi? Ramazan ayının habercisi olan Şaban Ayı'na girilmesiyle birlikte bu ay içerisindeki son kandil gecesi olan Berat Kandili'ni bekleyen inanlar bu soruların cevabını araştırıyor. Peki, günahların mağfiret olduğuna ve bir yıl içerisinde yaşanacakların kader defterine kaydolduğuna inanılan Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili yarın mı, bugün mğ? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi 2023 Beat Kandili tarihi...

     
  • BERAT KANDİLİ ME ZAMAN? Geri sayım başladı! Diyanet Takvimi 2023 Kandil Tarihleri: Berat Kandili bugün mü? Yarın kandil mi?

    BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

    2023 Berat Kandili 6 Mart Pazartesiyi 7 Mart Salı gününe bağlayan gece yani yarın akşam idrak edilecek.

    İslam alimlerinin yaygın içitahdına göre gün bir önceki günün ikindi vaktiyle başlayacağı için esasen Berat Gecesi ibaetkerine yarın yani 6 Mart pazartesi ikindi vaktiyle başlanıyor. Berat Gecesi vesilesiyle oruç tutacakların ise bu nedenle pazartesi ile birlikte Salı günü de oruç tutmaları yaygın tercihler arasında yer alıyor. 

     
  • BERAT KANDİLİ ME ZAMAN? Geri sayım başladı! Diyanet Takvimi 2023 Kandil Tarihleri: Berat Kandili bugün mü? Yarın kandil mi?

    BERAT KANDİLİ’NİN FAZİLETİ, ANLAM VE ÖNEMİ

    Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır. Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah’a dua ve niyazda bulunmalıyız. Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir. Berat kandilinin aydınlattığı manevi ortam, bizlere dengeli bir hayat kurma bilinci sağlamakta, kendimizi gözden geçirme ve yenileme imkanı sunmaktadır.
  • BERAT KANDİLİ ME ZAMAN? Geri sayım başladı! Diyanet Takvimi 2023 Kandil Tarihleri: Berat Kandili bugün mü? Yarın kandil mi?

    2023 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

    26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili

    17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili

    06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili

    23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

    17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi

    2023 RAMAZAN BAYRAMI

    20 Nisan 2023 Perşembe Arefe

    21 Nisan  2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)

    22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)

    23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)
  • BERAT KANDİLİ ME ZAMAN? Geri sayım başladı! Diyanet Takvimi 2023 Kandil Tarihleri: Berat Kandili bugün mü? Yarın kandil mi?

    2023 KURBAN BAYRAMI

    27 Haziran 2023 Salı Arefe

    28 Haziran  2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

    29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)

    30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

    1 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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