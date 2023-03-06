Müslümanlar tarafından sıklıkla getirilen Salavatı Şerif, bugün Berat Kandili nedeniyle ibadet etmek iseteyenlar tarafından okunacak. Bugün İslam elemi için büyük önem taşıyan Berat Kandili idrak edilecek. Kandil gecelerinde yapılan hayır ve hasenatları Peygamberimize hediye etmek adına salavatlar getirilip dualar edilecek. Bu gece ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyenler Salavatı Şerif’in okunuşunu araştırıyor. Peki, Salavat nasıl getirilir? İşte Salavatı Şerif okunuşu ve anlamı…