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Salavat nedir, nasıl getirilir? Salavatı Şerif okunuşu ve Türkçe anlamı!

Müslümanlar için çok büyük öneme sahip olan Berat Kandili bugün idrak edilecek. Bu mübarek gün hasebiyle ibadetlerini yerine getirmek için araştırmalara başladı. İbadetlerin içinde en özel yere sahip olan salavat kandil günlerinde yapılması gerekenler arasında yer alıyor. Alemlere Rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (s.a.v)’i anmak ve ona salavatlar getirmek oldukça önemli bir yer tutar. Bu mübarek günde salavat getirmek isteyen Müslümanlar 'Salavat nedir, nasıl getirilir?' sorusunun detaylarını merak ediyor. İşte Salavatı Şerif okunuşu, anlamı ve fazileti…

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  • Salavat Nasıl Getirilir? Salavat Getirmek ve Faziletleri Nelerdir? Salavat-ı Şerif Nedir? Salavat Okunuşu ve Türkçe Anlamı!

    Müslümanlar tarafından sıklıkla getirilen Salavatı Şerif, bugün Berat Kandili nedeniyle ibadet etmek iseteyenlar tarafından okunacak. Bugün İslam elemi için büyük önem taşıyan Berat Kandili idrak edilecek. Kandil gecelerinde yapılan hayır ve hasenatları Peygamberimize hediye etmek adına salavatlar getirilip dualar edilecek. Bu gece ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyenler Salavatı Şerif’in okunuşunu araştırıyor. Peki, Salavat nasıl getirilir? İşte Salavatı Şerif okunuşu ve anlamı
  • Salavat Nasıl Getirilir? Salavat Getirmek ve Faziletleri Nelerdir? Salavat-ı Şerif Nedir? Salavat Okunuşu ve Türkçe Anlamı!

    SALAVAT NEDİR?

    Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i (s.a.v) anmak, O’na selam göndermek salavat getirmek demektir. Salavat kısaca, Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed veya  Sallallahü aleyhi ve sellem veya aleyhissalatü vesselam demektir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in kendisine soyundan gelenlere saygı göstermek amacıyla müminler tarafından okunur. Salavat, salat kelimesinin çoğuludur. Salat, dua anlamına gelmektedir.
  • Salavat Nasıl Getirilir? Salavat Getirmek ve Faziletleri Nelerdir? Salavat-ı Şerif Nedir? Salavat Okunuşu ve Türkçe Anlamı!

    İbnu Mes'ud: Rasulullah (sav) buyurdular ki:

    "Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salâvat okuyandır."

    "Kim bana salâvat okumayı unutursa, ona cennetin yolu unutturulur." (Beyhakî)

    Rasûlullâh sallâllâhu aleyhi ve sellem buyurur:

     "Yeryüzünde Allâh’ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selâmını (ânın­da) bana ulaştırır." (Ne­sâî, Sehv, 46)
  • Salavat Nasıl Getirilir? Salavat Getirmek ve Faziletleri Nelerdir? Salavat-ı Şerif Nedir? Salavat Okunuşu ve Türkçe Anlamı!

    SALAVAT NASIL GETİRİLİR?

    Salavat şu şekilde getirilir;

    "Allahümme salli alâ Muhammed'in ve alâ âli Muhammedin, kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim, inneke hamîdun mecîd." şeklindedir.

    Salavatın en kısa şekilde çekilebilecek hali ise;

    "Allahümme salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed." şeklinde söylenir.

    Anlamı: Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salatu selam eyle

    Salavat getirmein diğer türleri şöyledir;

    Sallallahü aleyhi ve sellem veya aleyhissalatü vesselam

    Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed”

    "Sallallahü aleyhi ve sellem"

    "Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah"
  • Salavat Nasıl Getirilir? Salavat Getirmek ve Faziletleri Nelerdir? Salavat-ı Şerif Nedir? Salavat Okunuşu ve Türkçe Anlamı!

    SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

    - Salavat getirmek günahların affedilmesine vesile olur.

    - Kıyamette HZ. Muhammed (S.A.V) onun yanında olur.

    - Salavat getiren kişinin üzerine Allah’ın rahmeti iner

    - Salavat getiren kişinin ismi HZ. Muhammed'e (S.A.V) iletilir.

    - Salavat getiren kişi fakirlik görmez.

    - Salavat getiren kişinin sıkıntıları giderilir.

    - Salavat getirmek sadaka vermek yerine geçer.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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