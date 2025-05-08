Televizyon kanallarında gündüz ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını merak ediyor. 7 Mayıs Çarşamba akşamı Eşref Rüya, Kuruluş Osman, Sahipsizler, Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..., PSG-Arsenal maçı ve Survivor yapımları yayınlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 7 Mayıs 2025 Reyting sonuçları tablosu...