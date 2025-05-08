Reyting sonuçları 7 Mayıs 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi kim oldu?
Dün akşam kuşağında Kanal D'de Eşref Rüya, ATV'de Kuruluş Osman, Star TV'de Sahipsizler, Now TV'de Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizileri ile TV8'de Survivor yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Show TV'de Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle ekrana gelirken, TRT 1'de Paris Saint Germain-Arsenal maçı futbolseverlerle buluştu. Dünün reyting sonuçları ile 7 Mayıs Çarşamba günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, 7 Mayıs 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Televizyon kanallarında gündüz ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını merak ediyor. 7 Mayıs Çarşamba akşamı Eşref Rüya, Kuruluş Osman, Sahipsizler, Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..., PSG-Arsenal maçı ve Survivor yapımları yayınlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 7 Mayıs 2025 Reyting sonuçları tablosu...
7 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
7 Mayıs 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.
7 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI