Britanyalı komedyen Ricky Gervais, ilk olarak ABD turnesi sırasında silahla yaralanma endişesiyle güvenlik önlemlerini artırmıştı. Gervais'in ekibi Armageddon turnesi için de büyük bir güvenlik revizyonuna gitti.



İsmi gizli tutulan bir kaynak, Tanrı ya da Hitler gibi tabu kabul edilen konular hakkında şakalar yapan 61 yaşındaki Ricky Gervais hakkında açıklamarda bulundu.