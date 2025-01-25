Rıdvan Dilmen: Galatasaray bugün transferde yönünü değiştirmiştir

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında lider Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Türkiye'nin efsane futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, HT Spor'un programı %100 Futbol'da bu mücadeleye dair önemli yorumlarda bulundu. Sine Çakır Heyse sordu Rıdvan Dilmen yanıtladı.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

Okan Buruk artık finallere yaklaştığını, takımın da formsuz olduğu görüyor. Okan Buruk rakibi şöyle analiz etti, "Biz bugün geçiş oyunlarında problem yaşamayalım, bunu Kaan'la hallederim. Kaan'ın da ayağının iyi olmasından dolayı faydalanmak istiyorum. Sağ tarafa da Osimhen ve Sallai'yi koyup hücumda etkin olmak istiyorum" dedi.

📺 %100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Okan Buruk artık finallere yaklaştığını ve takımın da formsuz olduğunu görüyor. pic.twitter.com/25e1sJ0rev — HT Spor (@HTSpor) January 25, 2025

İki yarı yarı gördüm. Galatasaray ikinci yarı, ilk yarıya göre daha aktif daha pozisyonlu oynadı ve daha çok hücum yaptı.

📺 %100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Galatasaray ikinci yarı, ilk yarıya göre daha aktif daha pozisyonlu oynadı ve daha çok hücum yaptı. pic.twitter.com/oftQ5AFods — HT Spor (@HTSpor) January 25, 2025

Dinamo Kiev maçının ardından yöneticilerin Muslera'ya olan saygıyı göstermeleri iyiydi. Muslera, çok büyük bir kaleci. Hem Galatasaray hem de Türk futbolu için çok büyük bir karakter ortaya koydu. Çok uzun yıllar futbol oynayıp 3 tane şampiyonluk yaşamayan futbolcular var.

📺 %100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Muslera, çok büyük bir kaleci. Hem Galatasaray hem de Türk futbolu için çok büyük bir karakter ortaya koydu. pic.twitter.com/lh6G4vKN5x — HT Spor (@HTSpor) January 25, 2025

Bugün transfer için yönünü sağ bekten yönünü sola doğru çevirmiş gibi görüyorum. Eren Elmalı pazarlığının tekrar başlama ihtimalini görüyorum. Bazen kupa veya lig maçları sizin istediğiniz oyuncuyu farklılaştırabilir. Örneğin; Batshuayi'yi 1-0'ken sokmama sebeplerinden biri koordinasyonunu kaybettiğini gördü. Ve Bugün müthiş bir Osimhen performansı gördüm. Herhalde 30 tane gol pozisyonuna girmiştir.

📺 %100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Bazen kupa veya lig maçları sizin istediğiniz oyuncuyu farklılaştırabilir. pic.twitter.com/haKy86Kzbj — HT Spor (@HTSpor) January 25, 2025

Bireysel bakacak olursak görevini yapan oyuncular var. Sallai bence 3 maçta toparladı. Abdülkerim, mecburiyetten de olsa sezon başında alıştığımız topla çıkmalarından vazgeçti ve daha emniyetli oynamaya başladı. Jakobs özellikle hücumda çok zayıf. Kaan zaten istenileni yaptı. Jakobs kapasitesinin çok altında. Barış'ın birkaç maçtır kaçırdığı gollerden dolayı telaşı devam ediyor. Mertens ve Yunus gerçekten formsuz.

🗣️ Sine Çakır Heyse (@SineCakir) ve Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8), Galatasaray'ın Konyaspor maçı kadrosunu %100 Futbol'da değerlendirdi. pic.twitter.com/atb2vKbrko — HT Spor (@HTSpor) January 25, 2025

Türk futbolunun antrenman problemi var. Biz rakiplerle baş edemiyoruz. Avrupa'nın ikinci ligleri bizden daha kötü şartlarda daha fazla koşuyor ve kuvvetliler. Galatasaray'ın gruptan güle oynaya çıkması gerekiyordu.