Rıdvan Dilmen: Galatasaray bugün transferde yönünü değiştirmiştir
Süper Lig'in 21. haftasında lider Galatasaray, konuk ettiği Konyaspor'u 1-0 yendi. Türkiye'nin efsane futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların performansını HT Spor'da değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında lider Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Türkiye'nin efsane futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, HT Spor'un programı %100 Futbol'da bu mücadeleye dair önemli yorumlarda bulundu. Sine Çakır Heyse sordu Rıdvan Dilmen yanıtladı.
İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:
Okan Buruk artık finallere yaklaştığını, takımın da formsuz olduğu görüyor. Okan Buruk rakibi şöyle analiz etti, "Biz bugün geçiş oyunlarında problem yaşamayalım, bunu Kaan'la hallederim. Kaan'ın da ayağının iyi olmasından dolayı faydalanmak istiyorum. Sağ tarafa da Osimhen ve Sallai'yi koyup hücumda etkin olmak istiyorum" dedi.
İki yarı yarı gördüm. Galatasaray ikinci yarı, ilk yarıya göre daha aktif daha pozisyonlu oynadı ve daha çok hücum yaptı.
Dinamo Kiev maçının ardından yöneticilerin Muslera'ya olan saygıyı göstermeleri iyiydi. Muslera, çok büyük bir kaleci. Hem Galatasaray hem de Türk futbolu için çok büyük bir karakter ortaya koydu. Çok uzun yıllar futbol oynayıp 3 tane şampiyonluk yaşamayan futbolcular var.
Bugün transfer için yönünü sağ bekten yönünü sola doğru çevirmiş gibi görüyorum. Eren Elmalı pazarlığının tekrar başlama ihtimalini görüyorum. Bazen kupa veya lig maçları sizin istediğiniz oyuncuyu farklılaştırabilir. Örneğin; Batshuayi'yi 1-0'ken sokmama sebeplerinden biri koordinasyonunu kaybettiğini gördü. Ve Bugün müthiş bir Osimhen performansı gördüm. Herhalde 30 tane gol pozisyonuna girmiştir.
Bireysel bakacak olursak görevini yapan oyuncular var. Sallai bence 3 maçta toparladı. Abdülkerim, mecburiyetten de olsa sezon başında alıştığımız topla çıkmalarından vazgeçti ve daha emniyetli oynamaya başladı. Jakobs özellikle hücumda çok zayıf. Kaan zaten istenileni yaptı. Jakobs kapasitesinin çok altında. Barış'ın birkaç maçtır kaçırdığı gollerden dolayı telaşı devam ediyor. Mertens ve Yunus gerçekten formsuz.
Türk futbolunun antrenman problemi var. Biz rakiplerle baş edemiyoruz. Avrupa'nın ikinci ligleri bizden daha kötü şartlarda daha fazla koşuyor ve kuvvetliler. Galatasaray'ın gruptan güle oynaya çıkması gerekiyordu.