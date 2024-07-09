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        Haberler Spor Diğer Güreş Rıza Kayaalp 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kadrosundan çıkarıldı - Diğer Haberleri

        Rıza Kayaalp 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kadrosundan çıkarıldı

        2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki en büyük madalya umutlarımızdan biri olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'ten kötü haber geldi. Rekortmen güreşçimiz, tedavi amaçlı kullandığı ilaçta yasaklı madde tespit edildiği için olimpiyatlara katılamayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 11:47 Güncelleme: 09.07.2024 - 11:47
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        Rıza Kayaalp Paris'te yok!
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        Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, spor hekimi kontrolünde tedavi amaçlı kullandığı ilaçta yasaklı madde tespit edilmesi üzerine geçici olarak müsabakalardan men edildi.

        Rıza Kayaalp'in yerine Paris’te Hamza Bakır güreşecek.

        Milli güreşçi Rıza Kayaalp, yaşananların ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

        "HUKUK MÜCADELEMİZE BAŞLADIK"

        "Desteği ve duasını benden hiçbir zaman esirgemeyen değerli sevenlerim,

        24 yıllık başarı dolu temiz spor kariyerimin son olimpiyat hazırlığında göstermiş olduğum tüm profesyonel özenime rağmen talihsiz bir durumla karşı karşıyayım.

        Uzun süredir devam eden şiddetli kulak çınlaması, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetlerimin son dönemde artması nedeniyle acil müdahale edildi. Kariyerim boyunca hayatımın her alanında gerekli tüm dikkat ve özeni gösterdim. Gerek aldığım besinlerde gerekse kullandığım ağrı kesici vb. ilaçlarda bile uzmanlarımdan onay almadan hareket etmedim.

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        Spor camiasında da bütün bu detaycılığım fazlasıyla bilinir. Bahsetmiş olduğum şikayetlerime yönelik tedavi sürecimde bana yazılan reçeteyi kulüp doktorumuma yazılı ve sözlü şekilde danışarak spor kariyerimin verdiği profesyonel bilinçle tedaviye başladım.

        Kulüp doktorumun onayıyla başlanan bu tedavi sürecinde tarafıma uygulanan bu tedavi sonucunda numunemden güreş için hiç bir güç ve benzeri bir katkısı olmayan bir madde tespit edildi (olayı kanıtlarıyla savunmamda belirttim) bundan dolayı Dünya Güreş Birliği (UWW) yetkilileri tarafından spor müsabakalarına katılmam tedbiren geçici olarak askıya alındı. Bu bakımdan yaklaşmakta olan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılamayacağım. Temiz spor kariyerimin maruz kaldığı bu mağduriyet için hukuk mücadelemize başlamış bulunmaktayız.

        14 Avrupa madalyası 10 dünya madalyası ve 3 olimpiyat madalyasını kazanırken esirgemediğiniz dualarınızı ve desteğinizi spor kariyerimin son düzlüğünde yaşadığım bu mağduriyeti aşmak için de esirgemeyeceğinizi umut ediyorum."

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