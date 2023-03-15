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Rize'deki fuhuş operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Rize'de düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı

Rize'deki fuhuş operasyonunda 9 kişi tutuklandı
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AA

Rize'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Rize Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı, 10 kadın hakkında da işlem yapıldı.

AA'nın haberine göre; Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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