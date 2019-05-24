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Çaykur Rizespor - Trabzonspor | CANLI YAYIN

Son 11 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlikle müthiş bir çıkışa imza atarak, dördüncü sıraya kadar yükselen Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Bordo-Mavili ekip kazanır, Beşiktaş kaybeder ya da berabere kalırsa sezonu 3. sırada tamamlayacak!

Çaykur Rizespor - Trabzonspor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Ligde 60 puanla 4. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılma hakkını garantileyen bordo-mavililer, son hafta üçüncülük için karşılaşmaya çıkacak. Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor maçını kazanması, 62 puanlı Beşiktaş'ın ise sahasında Kasımpaşa karşısına puan kaybetmesi halinde sezonu üçüncü sırada tamamlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR

STAT: Çaykur Didi Stadı
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
SAAT: 21.00
YAYIN: beIN Sports 3

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Saadane, Awaziem, Melnjak, Musa, Boldrin, Azubuike, Samudio, Aatif, Muric
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Rodallega
YEDEKLER: Arda, Kamil Ahmet, Murat Cem, Toure, Batuhan, Ekuban, Ibanez
TEKNİKDİREKTÖR: Ünal Karaman

Trabzonspor'da sakatlığı devam eden Onazi ile kart cezalısı Vahid Amiri dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

36. RANDEVU

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, ligde 36. kez karşı karşıya geliyor.  İki takım arasında geride kalan 35 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 22-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 71 gole, Çaykur Rizespor 26 golle karşılık verebildi. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım 4-1 kazandı.

RİZE'DEKİ MAÇLAR

Rize'de oynanan karşılaşmaların 7'sinde Trabzonspor galip geldi. Altı müsabakada taraflar sahadan beraberlikle ayrılırken, 4 maç ise ev sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı. Trabzonspor, bu maçlarda 26 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

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