Bakanlıktan kritik açıklama! Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak, neden yasaklandı?
Instagram'ın ardından çevrimiçi oyun platformu Roblox'a, Türkiye'de erişim yasağı getirildi. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulamaya koyuldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama, "Roblox ne zaman açılacak, Roblox neden yasaklandı?" sorularını beraberinde getirdi. İşte 10 Ağustos Roblox erişim yasağına ilişkin yapılan son açıklamalar...
Roblox erişim engeline ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Roblox ne zaman açılacak sorusu son dönemde kullanıcılar tarafından en çok yanıtı aranan sorular arasında yer aldı. Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle erişim engeli getirilen Roblox'a yönelik açıklamalar peş peşe geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin yaptığı açıkalamada, "Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir Hukuk Devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür." ifadelerini kullandı. Peki, "Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak, Roblox neden yasaklandı?" İşte detaylar...
ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ!
Çevrimiçi oyun platformu Roblox'ta erişim sorunu yaşanıyor. Türkiye, günlerdir sosyal paylaşım platformu Instagram’a getirilen erişim engelinin kaldırılıp kaldırılmayacağını konuşurken Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) internet sayfasında bir erişim engeli kararı daha duyuruldu.
Özellikle çocuklar arasında yaygın olarak kullanılan ve 15 milyondan fazla kullanıcısı olduğu belirtilen Roblox'a erişim engeli geldi.
BTK’nın sitesinde şu bilgilendirme yapıldı: “roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir.”
ROBLOX'A NEDEN ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ?
Roblox'a getirilen erişim engeli sonrası, milyonlarca kullanıcı Roblox'a neden erişim engeli getirildiğini merak ediyor. Konu hakkında X hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sebebin çocuk istismarı olduğunu söyledi. Bakan Tunç'un açıklaması şöyle;
"Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir. Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir Hukuk Devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir. Türkiye, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Ancak teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir. Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.
ÜCRET MAĞDURİYETİ YAŞANIYOR
Çocukların üzüntüyle karşıladığı erişim engeli ile ilgili aileler de ödenen ücret nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirtiyor. Platformun Robux olarak ifade edilen kendi para biriminin Türk Lirası olarak karşılığı 450 TL ile 2200 TL arasında değişen paketlere sahip.
ROBLOX AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?
Roblox, BTK kararıyla erişime kapatıldı. Platformun ne zaman açılacağı ise bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler sonrası Roblox'un akıbeti belli olacak.
ROBLOX NEDİR?
Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi oyun platformu ve oyun oluşturma sistemidir. Kullanıcıların oyunları programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan oyunları oynamasına olanak tanır. David Baszucki ve Erik Cassel tarafından 2004'te kurulan ve 2006'da piyasaya sürülen platform, kullanıcılar tarafından Lua programlama dilinde kodlanmış birden çok türde oyunlara ev sahipliği yapmaktadır.
Oyun platformu, 2010'ların ikinci yarısında hızla büyümeye başladı ve bu büyüme COVID-19 pandemisiyle birlikte daha da hızlandı.
Roblox ücretsiz oynanabilir ve oyun içi satın alımlar "Robux" adlı sanal para birimi üzerinden yapılabilir. Ağustos 2020 itibarıyla, Roblox'un 164 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı bulunmaktadır