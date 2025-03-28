Rol arkadaşları; Helen Mirren ve Pierce Brosnan'dan samimi gala pozları

Dizide iki güçlü mafya yöneticisini canlandıran 79 yaşındaki Helen Mirren ile 71 yaşındaki Pierce Brosnan, dizide imparatorluklarını tehdit eden rakip bir kartelle mücadele ediyor.

Helen Mirren ile Pierce Brosnan ikilisinin çekimler boyunca çok iyi anlaştığını söyleyen set çalışanları, bunu, ikilinin uzun yıllardır birlikte projelerde yer almasına bağladı.