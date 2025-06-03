Rotanıza sadece Efes'i eklemeyin! Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!

TARİHİN ALTIN ŞEHRİ: SARDES

Manisa’nın Salihli ilçesinde, zamana meydan okuyan bir medeniyet yükselmişti: Lidya Krallığı. Sardes, bu görkemli uygarlığın başkentiydi. İlk madeni paranın burada basıldığı rivayet edilirken, günümüzde ayakta kalan Artemis Tapınağı ile Roma hamamları bu şehrin bir zamanlar nasıl bir refah merkezi olduğunu gösteriyor. Kalıntılar, Lidya'nın ekonomik ve dini yaşamına dair pek çok ipucu sunuyor.