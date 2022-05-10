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Rus birliklerin Ukrayna'da 'çaldığı' traktörler uzaktan kilitlendi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

ABD medyasına göre Rusya Silahlı Kuvvetleri güneydoğu Ukrayna'daki Melitopol'den 5 milyon dolar değerinde tahıl, traktör ve hasat makinesi çaldı.

Ekipmanların bir Argotek distribütöründen çalındığı ve Çeçenya'ya göndermeyi planlayan Rus birlikleri tarafından 800 kilometre uzağa taşındığı bildirildi.

Ancak, inişten kısa bir süre sonra, ekipmanı çalıştırmayı deneyen askerler, John Deere şirketi uzaktan devre dışı bıraktıktan sonra çalışmadıklarını fark ettiler. İsimsiz bir kaynak CNN'e, askerlerin traktörleri yeniden etkinleştirmek için dijital kilitleri kırmaya çalıştığını söyledi.

Kaynak, "İşgalciler çalıntı biçerdöverleri Çeçenya'ya sürdüklerinde, biçerdöverler uzaktan kilitli olduğu için onları çalıştıramayacaklarını anladılar" ifadelerini kullandı.

Ancak bu, Rus birliklerinin tarım makinelerini çaldığı bildirilen tek olay değil.

Ukrayna'nın insan hakları ombudsmanı Lyudmyla Denisova, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin tarım ekipmanlarını 'çalma' vakalarının işgal girişiminin başı olan mart ayına kadar uzandığını açıkladı.

John Deere, mart ayında başlayan işgal girişiminin ardından Rusya ve Belarus'a sevkiyatları askıya aldıklarını duyurmuştu.