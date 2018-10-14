yerli para
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Rusya ile ilk yerli para ticareti

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Üyesi Nazım Kanpolat, "Bundan sonra da Rusya ile tüm ticaretlerimizde yerel para birimlerimizi kullanacağız" dedi

14.10.2018 - 15:36 | Güncelleme:  İHA

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen İç Giyim Fuarı ve ikili görüşmeler Antalya’nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Papillon Ayscha otelde başladı.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, kümeleme projeleri kapsamında iç giyimcileri bu fuarda topladıklarını söyledi.

Fuarda Türkiye’den yaklaşık 19 firma, Rusya’dan da 59 alıcı ile birlikte 100 firma olduğuna dikkati çeken Gültepe, "Buradaki Rusların toplamda Rusya’da yaptıkları ciro 1 milyar doların üzerinde. Buradan çıkacak olan potansiyelle daha farklı ülkelere açılacağız. Buranın farklı bir özelliği daha var. Özellikle Cumhurbaşkanımızın milli para ile ticaret konusunda vermiş olduğu demeçleri dikkate alarak ilk kez ruble ile ticaret yapıyoruz. Bu Rusya ile olan ilişkilerimizde bir örnek olacak. Kademe kademe doları kaldırıp yerine rubleyi kullanmak istiyoruz. Şu anda buradaki tüm fiyatlar ruble üzerinden işlem görüyor. Burada dolar konuşulmuyor. Rusya ile olan ihracatlarımızı bundan sonra ruble ile yaparak dolara olan bağımlılığı kaldırabileceğimizi düşünüyorum. En azından Rusya ile bunu yapabiliriz" diye konuştu.

Rusya’da toptan iç giyim şirketi sahibi Mikail Ugarov ise, "Böyle bir organizasyon sayesinde Rusya’nın en büyük pazarının en büyük oyuncularını getirme şansına sahip olduk. Türkiye trikotaj ürünleri ile iç çamaşırı üretimi ile iyi bir üretici konumunda. O yüzden Türkiye ile Rusya arasında yeni bir çalışma ortamı oluşmasını istiyoruz. Bu çalışma sayesinde de Türk şirketlerinin birçok yeni partnerler bulacağına inanıyoruz" dedi.

İç Giyim markaları kümesinde yer alan firmaların katılımı ile gerçekleştirilen İç Giyim fuarı ve Bitubi görüşmelerini kapsayan organizasyon 16 Ekim Salı günü sona erecek.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER