2023'te dans sanatçısı Yasemin Sancaklı ile evlenen oyuncu Rüzgar Aksoy, geçtiğimiz aylarda baba olacağını söylemişti.

Rüzgar Aksoy ile Yasemin Sancaklı'nın erkek bebekleri dünyaya geldi.

Ünlü oyuncu, oğluna Diyar adını verdi. Kökeni Arapça olan 'Diyar' isminin anlamı; aydınlık, şeffaf, belli ve belirgin...

İlk kez baba olmanın sevincini yaşayan ve oğlunun 7 Haziran'da dünyaya gözlerini açtığını duyuran Rüzgar Aksoy, mutluluğunu; "Hoş geldin Diyar bebek. Seni ne kadar yaşasak, bizi ne kadar sevsen kârdır" sözleriyle ifade etti.