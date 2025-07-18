Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımı tarihi ve branş dağılımı belli mi?
Sağlık Bakanlığı 18 bin 2.etap personel alımı başvuruları için gözler yeni açıklamalara çevrildi. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada merakla beklenen takvimi duyurdu. Peki Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman? İşte, Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımı tarihi ve branş dağılımı ile ilgili detaylar
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımına yönelik araştırmalar sürüyor. İlk atamalar tamamlandı. Şimdi sıra ikinci etap personel alımında. Alımların hastane, aile sağlık merkezleri, acil servisler ve diğer sağlık kurumlarına yapılması bekleniyor. İşte 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımına yönelik bilgiler
SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Toplantısı öncesinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Memişoğlu, "Eylül ayında ilerleyeceğiz. 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." dedi.
Eylül ayı başında sağlık personeli alımına dair ilanın yayımlanması ve ÖSYM'den de KPSS tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı ilk etap personel alımı 2-8 Mayıs tarihlerinde ÖSYM aracılığıyla işçi alımı başvuruları ise 5-9 Mayıs tarihlerinde İŞKUR üzerinden alındı.