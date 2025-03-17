Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı 2025 ne zaman? Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı başvuru şartları nedir, kılavuz yayınlandı mı?

        Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı yapacak! Başvuru şartları nelerdir, kadro-branş dağılımı belli oldu mu?

        Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı yapacak. Konu ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarıyla iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılı içinde 37 bin hekim dışı personel alımı yapılacağını açıkladı. Başvuru yapmak isteyen adaylar ise bu noktada Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı başvuru tarihleri, özel-genel şartları, kadro ve branş dağılımı ile ilgili detaylar için araştırmalara başladı. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, kılavuz yayınlandı mı? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 10:42 Güncelleme: 18.03.2025 - 00:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı yapacak. 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarıyla iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlık bünyesine bu yıl içerisinde 37 bin hekim dışı personel alınacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı başvuru tarihleri, özel-genel şartları, kadro ve branş dağılımı ile ilgili detaylar için gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzuna çevrilmiş durumda. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı nasıl olacak? İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı süreci hakkında detaylar…

        2

        SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL ALIMI YAPACAK

        14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun katılımıyla İstanbul’da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde yapıldı.

        Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptı.

        Konuşmasının sonunda sağlık camiasının beklediği önemli bir müjdeyi sağlık çalışanları ve aziz milletiyle paylaşmak istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personelle daha da güçlendireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle, hekimlerimiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir ucunda sabır, şefkat ve metanetle insanımıza hizmet etmeyi görev bilen tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı tekrar tebrik ediyorum.” diye konuştu.

        3

        SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı 2025 yılında yapılacak. Ancak başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

        Alıma ilişkin detaylar ilerleyen günlerde netleşecek. Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

        4

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN GÖZLER ÖSYM'DE

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 37 bin hekim dışı personel alımı için ilk olarak Sağlık Bakanlığı açıklama yapacak.

        Böylece personel alımına ilişkin kadro ve branş dağılımı ile başvuru tarihleri netlik kazanacak.

        Ardından ise ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.

        5

        36 BİN PERSONEL ALIMI DAHA YAPILACAK

        Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından 2024 yılında yapılan açıklamayla birlikte 36 bin personel alımı için kadro ve branş dağılımı belli olmuştu.

        Açıklamada bakanlık bünyesine 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 uzman tabip alınacağı belirtilmişti.

        İstihdam edilecek personelden 1'inin acil sağlık hizmetlerinde, 7'sinin ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'inin sağlık evlerinde, 35 bin 984'ünün ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacağı kaydedilmişti.

        Ancak Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri de henüz duyurulmadı.

        6
        Türkiye Macaristan maçı ne zaman?
        Türkiye Macaristan maçı ne zaman?
        En güzel 18 Mart mesajları
        En güzel 18 Mart mesajları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milyonluk hırsızlık olayı
        Milyonluk hırsızlık olayı
        Tanyeli hayatını kaybetti
        Tanyeli hayatını kaybetti
        Erkan Kork ve 20 kişiye tutuklama
        Erkan Kork ve 20 kişiye tutuklama
        Kennedy suikastine ilişkin dosyalar yarın yayımlanacak
        Kennedy suikastine ilişkin dosyalar yarın yayımlanacak
        Beyaz Saray'dan Fransa açıklaması
        Beyaz Saray'dan Fransa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan İran'a uyarı: Sonu korkunç olacak
        Trump'tan İran'a uyarı: Sonu korkunç olacak
        G.Saray'dan Osimhen açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen açıklaması!
        Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar iddiası!
        Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar iddiası!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Spor yapan biri ne yemeli ne yememeli?
        Spor yapan biri ne yemeli ne yememeli?
        Soğuk ve yağışlı hava geliyor! Kış kaldığı yerden!
        Soğuk ve yağışlı hava geliyor! Kış kaldığı yerden!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!