Sağlık Bakanlığı, obezite merkezlerinin kurallarını belirledi. Beden kitle indeksi 30'un altında olan hiç kimse cerrahi müdahaleye yönlendirilmeyecek. Aksi halde ceza kesilebilecek Kişi ve doktorlar obezite sözleşmesi imzalayacak.
Meltem Özgenç'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, Türkiye'de obezite oranının yüzde 33.5'e ulaşmasının ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti.
Sağlık kuruluşlarında obezite merkezleri kurulması için çalışma başlatan bakanlığın yayınladığı Obezite Merkezleri Genelgesi'nde şunlar kaydedildi:
Programa kayıt bir hafta sürecek. Hastanın uyum durumuna göre her gün en az bir branşla görüşme yapması sağlanacak.
Hastalar sağlık taramasından geçecek. Konsültan hekim kendi branşıyla ilgili bir hastalık olup olmadığı ve hastanın obezite tedavi programına girip girmemesinde bir sakınca olup olmadığını raporlayacak.
Hekimin hastanın tedavi gerektiren, obeziteye sebep olan veya ilişkisiz bir hastalığını tespit etmesi halinde, bu hastalığın tedavisi eşliğinde veya sonrasında programa katılması konusunda görüş bildirecek.
SÖZLEŞME VE EĞİTİM
Obezite tedavisi alacak kişiler için yemek yeme stili tayini yapılacak ve depresyon ölçeği ile takip formu hazırlanacak. Hekimler, hastanın programa katılmasını istiyorlarsa Obezite Sözleşmesi imzalayacaklar. Hastalar 2 hafta eğitilecek .Eğitimde kazanımların en az yüzde 50'sini edindiği belgelenen hastalar bir sonraki evreye geçme hakkı kazanacak . Sekizinci hafta sonuna kadar kilo vermenin başlamaması, yüzde 10-20 arası kilo kaybına ulaşılmaması durumunda ek tedaviler olarak ilaç, geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları, aile görüşmeleri veya bireyse l görüşme terapileri, endoskopik girişimler, bariatrik cerrahi tedavilerine başlanabilecek. Hedef kiloya 5 ayda ulaşılmaya çalışılacak ve 4 ay boyunca hedef kilo korunacak.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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