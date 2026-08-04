Liseli gençlerden cilt kanserinin erken teşhisine yapay zeka desteği

Cilt kanseri gibi erken teşhisin hayati önem taşıdığı bir alanda harekete geçen Konya Meram Fen Lisesi öğrencileri, yapay zekâ destekli Virtual Biopsy projesini geliştirdi. Bireylerin ciltlerinde riskli gördükleri lezyonlara ilişkin hızlı, bilimsel ve güvenilir bir ön değerlendirme almasını hedefleyen proje, Türkiye İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı iş birliğiyle düzenlenen GençBizzTech 2026 Türkiye Finali’nde ikinci oldu.

BİR FOTOĞRAFLA BAŞLAYAN ANALİZ

Virtual Biopsy’nin sunduğu ön değerlendirme için kullanıcının, vücudunda riskli gördüğü lezyonun, benin veya lekenin fotoğrafını telefon kamerasıyla çekerek uygulamaya yüklemesi yeterli oluyor. Ardından kullanıcıdan kişisel veriler ve klinik belirtileri içeren kısa bir anketi doldurması isteniyor.

Yapay zekâ sistemi, fotoğrafı ve kullanıcı tarafından paylaşılan bilgileri saniyeler içinde analiz ediyor. Değerlendirme sonucunda kullanıcıya düşük, orta veya yüksek risk seviyesini içeren bir skor sunuluyor ve gerekli tıbbi yönlendirmeler yapılıyor.

ABCDE KURALINI TEMEL ALIYOR

Virtual Biopsy, görsel analizini dermatolojide altın standart kabul edilen ABCDE (Asimetri, Sınır düzensizliği, Renk çeşitliliği, Çap ve Evrim) kuralı üzerinden gerçekleştiriyor. Sistem; lezyonun asimetrisini, sınır düzensizliğini, renk çeşitliliğini, çapını ve gelişimini değerlendirerek risk seviyesini belirliyor.

Proje, cilt kanseri şüphesi taşıyan kişilerin hastaneye gitmeden önce hızlı bir ön değerlendirme almasını hedefliyor. Yüksek riskli vakaların otomatik olarak dermatologlara yönlendirilmesiyle uzmanların hastaları risk seviyelerine göre önceliklendirebilmesi de amaçlanıyor.

472 TAKIM ARASINDAN İKİNCİLİĞE UZANDILAR

Türkiye genelindeki fen liselerinden 472 takımın katıldığı GençBizzTech 2026’da finale kalan 10 ekip; eğitimden sağlığa, tarımdan lojistik ve afet teknolojilerine kadar farklı alanlarda geliştirdikleri projelerle jüri karşısına çıktı.

Yıl boyunca mentorlar eşliğinde projelerini geliştiren öğrenciler, yenilikçi girişimlerini stant gezileri ve sahne sunumlarıyla iş dünyasının temsilcilerine anlattı. Virtual Biopsy de yapay zekâyı sağlık alanında erişilebilir bir ön değerlendirme aracı olarak kullanan yaklaşımıyla yarışmanın ikincisi oldu.

Henüz lise yıllarında geliştirdikleri projeyi çalışan bir mobil sağlık platformuna dönüştüren genç girişimciler, Türkiye’nin teknoloji tabanlı girişimcilik ekosistemindeki yerlerini şimdiden aldı.